Sábado gordo de muito, muito futebol.

Na Liga, os três principais candidatos ao título entram em ação. O Benfica é o primeiro, com o duelo em casa do Famalicão às 15h30.

Às 18h00, é a vez de o Sporting medir forças ante o Portimonense, no Estádio de Alvalade. Por último, às 20h30 o FC Porto recebe o Desp. Chaves, no último jogo do dia no campeonato português.

Na Alemanha, o programa das festas começa às 14h30. A essa hora, por exemplo, o Estugarda, de Tiago Tomás, visita o campeão Bayern Munique, enquanto o Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, joga com o Wolfsburgo. Há ainda um grande encontro entre o Leipzig, de André Silva, frente ao Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro.

Em Espanha, o Barcelona joga em casa do Cádiz às 17h30, ao passo que o Atlético de Madrid, equipa de João Félix que está no grupo do FC Porto na Champions, recebe o Celta de Vigo às 20h00.

Em França, o PSG, de Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches e Danilo, e também oponente do Benfica na Liga dos Campeões mede forças com o Brest (16h00), e às 20h00, o Marselha de Nuno Tavares, recebe o Lille, orientado por Paulo Fonseca.

Em Itália, também é dia de três candidatos ao título entrarem em ação: Nápoles, Inter de Milão e Milan.

Mas há mais coisas a acontecer.

No andebol, tem início a Supertaça, com as meias-finais: às 15h00, Benfica e FC Porto medem forças, e às 17h00 disputa-se o Belenenses-Sporting.

Também no hóquei em patins é dia de Supertaça, e com um clássico: FC Porto e Benfica discutem o troféu a partir das 15h00.

No ténis, Iga Swiatek e Nos Jabeur defrontam-se em Nova Iorque, na final do quadro feminino do US Open. O encontro tem hora marcada para as 21h00.

Por último, na Fórmula 1 é dia da qualificação do Grande Prémio de Itália, em Monza. A sessão tem início às 15h00.

Os jogos de futebol deste sábado:

I Liga, 6.ª jornada, até 12:

Famalicão - Benfica 15:30 (SportTV1)

Sporting - Portimonense, 18:00 (SportTV2)

FC Porto - Desportivo de Chaves, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 6.ª jornada, até 12:

Vilafranquense - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Mafra - FC Porto B, 15:30 (SportTV3).

Liga francesa, 7.ª jornada, até 11 (horas de Lisboa):

Paris Saint-Germain - Brest, 16:00 (Eleven 6)

Marselha - Lille, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 6.ª jornada, até 11 (horas de Lisboa):

Bayern Munique - Estugarda, 14:30 (Eleven 4)

Leipzig - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 3)

Hoffenheim - Mainz, 14:30

Eintracht Frankfurt - Wolfsburgo, 14:30

Hertha Berlim - Bayer Leverkusen, 14:30

Schalke 04 - Bochum, 17:30 (Eleven 3).

Liga espanhola, 5.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Rayo Vallecano - Valência, 13:00 (Eleven 2)

Espanyol - Sevilha, 15:15 (Eleven 2)

Cádiz - FC Barcelona, 17:30 (Eleven 2)

Real Madrid - Maiorca, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 6.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Nápoles - Spezia, 14:00 (SportTV6)

Inter Milão - Torino, 17:00 (SportTV4)

Sampdoria - AC Milan, 19:45 (SportTV4).

Liga feminina, 1.ª jornada, até 11:

Ouriense - Sporting, 15:00.