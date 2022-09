Oportunidade de ouro para Benfica e Sp. Braga este domingo.

Depois do empate do FC Porto e da derrota do Boavista, os dois primeiros do campeonato entram em ação e podem ampliar vantagens.

Os encarnados recebem às 18h00 o Marítimo, na Luz, enquanto o Sp. Braga defronta o Vizela na Pedreira a partir das 20h30.

O dia de Liga, refira-se, começa mais cedo: às 15h30, o Vitória de Guimarães visita o terreno do Arouca e às 18h00, o Jamor é palco do Casa Pia-Famalicão.

Mas o dia é de grandes jogos também lá fora.

Em Espanha, há dérbi de Madrid: o Atlético, de João Félix, recebe o Real no Wanda Metropolitano a partir das 20h00.

Em Itália, às 17h00 a Roma de José Mourinho e Rui Patrício tem um duro teste frente à Atalanta, no Olímpico, e pouco depois, às 19h45, o Milan, de Rafael Leão, recebe o Nápoles.

Mas não é tudo. Lyon é também palco de um dos grandes encontros do fim de semana. Às 19h45, o Olympique recebe o Paris Saint-Germain, de Vitinha, Nuno Mendes, Danilo e Renato Sanches.

Nas modalidades, diga-se, é também um domingo de muito interesse.

No futsal, a Seleção Nacional disputa a final da finalíssima – que junta as melhores da Europa e da América do Sul –, frente à Espanha: o duelo está agendado para as 16h45.

No hóquei em patins, é dia de final para o Valongo, na Taça Continental: a formação nortenha defronta o Trissino, a partir das 14h00.

Por cá, é dia de clássico, logo a abrir o campeonato. Sporting e FC Porto medem forças a partir das 15h00.

Em Espanha, na MotorLand Aragón, disputa-se o 15.º Grande Prémio da MotoGP. Miguel Oliveira, piloto português da KTM, parte da 11.ª posição.

Por fim, no basquetebol, realiza-se a final do Europeu. França e Espanha estarão frente a frente a partir das 19h30.

Os jogos de hoje:

I Liga, 7.ª jornada:

Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30 (SportTV1)

Benfica - Marítimo, 18:00 (BTV)

Casa Pia - Famalicão, 18:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Vizela, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 7.ª jornada, até 19:

Farense - Vilafranquense, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - Sporting da Covilhã, 11:00 (BTV)

Nacional - Trofense, 14:00 (SportTV+)

Estrela da Amadora - Leixões, 15:30 (Estádio Municipal de Rio Maior, SportTV2).

Liga feminina, 2.ª jornada:

Marítimo - Famalicão, 13:00

Damaiense - Amora, 15:00

Sporting de Braga - Ouriense, 15:00

Sporting - Valadares Gaia, 15:00

Vilaverdense - Torreense, 15:00.

Liga italiana, 7.ª jornada (horas de Lisboa):

Udinese - Inter Milão, 11:30 (SportTV2)

Monza - Juventus, 14:00 (SportTV6)

Cremonese - Lazio, 14:00

Fiorentina - Verona, 14:00

Roma - Atalanta, 17:00 (SportTV3)

AC Milan - Nápoles, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 6.ª jornada (horas de Lisboa):

Betis - Girona, 13:00 (Eleven 3)

Villarreal - Sevilha, 15:15 (Eleven 3)

Real Sociedad - Espanyol, 17:30 (Eleven 2)

Osasuna - Getafe, 17:30 (Eleven 3)

Atlético de Madrid - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa, 8.ª jornada:

Brentford - Arsenal, 12:00 (Eleven 2)

Everton - West Ham, 14:15 (Eleven 4).

Liga francesa, 8.ª jornada (horas de Lisboa):

Reims - Mónaco, 12:00

Brest - Ajaccio, 14:00

Marselha - Rennes, 14:00 (Eleven 5)

Clermont - Troyes, 14:00

Nice - angers, 14:00

Nantes - Lens, 16:05 (Eleven 4)

Lyon - Paris Saint-Germain, 19:45 (Eleven 2).

Liga alemã, 7.ª jornada (horas de Lisboa):

Union Berlim - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 5)

Bochum - Colónia, 16:30 (Eleven 4)

Hoffenheim - Friburgo, 18:30 (Eleven 4).