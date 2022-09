Com os campeonatos parados para os compromissos das seleções, nesta terça-feira as atenções estão centradas na Cidade do Futebol.

Um dia depois do anúncio da renúncia de Rafa, que até estava convocado pelo selecionador, Fernando Santos, a equipa das quinas concentra-se para começar a preparar os jogos com Rep. Checa e Espanha, da Liga das Nações.

O treino está marcado para as 17h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, mas não está prevista qualquer conferência de imprensa.

Mais tarde, também na Cidade do Futebol, vai realizar-se a Gala das Quinas de Ouro, com início previsto para as 21 horas.

Destaque ainda para a equipa feminina do Benfica, que visita o Rangers na primeira mão da segunda ronda da Liga dos Campeões (19h30).