Muito futebol, mas muito mais do que isso.

Esta sexta-feira estará recheada de motivos de interesse. Desde logo, é a véspera do Rep. Checa-Portugal e Fernando Santos e um jogador da equipa das quinas farão a antevisão a um encontro que pode ser decisivo para as contas do grupo.

Há ainda um Itália-Inglaterra, que reedita a final do último Europeu há pouco mais de um ano, e muitos mais jogos quer para a Liga das Nações, quer de cariz particular.

No desporto, em particular no ténis, Roger Federer termina a carreira a fazer dupla com o amigo e rival de sempre Rafael Nadal na Laver Cup. Imperdível!

O ESSENCIAL PARA ESTA SEXTA-FEIRA:

FUTEBOL

Conferência de imprensa de Fernando Santos e de um jogador, de antevisão ao jogo de Portugal com a República Checa, em Praga, às 16:15 de Portugal continental, seguida de treino 17:00.

Liga das Nações, fase de grupos, 5.ª jornada:

Grupo A3:

Alemanha - Hungria, 19:45 (SportTV3)

Itália - Inglaterra, 19:45 (SportTV1)

Grupo B3:

Bósnia-Herzegovina - Montenegro, 19:45 (Canal 11)

Finlândia - Roménia, 19:45 (SportTV4)

Grupo C4:

Geórgia - Macedónia do Norte, 17:00 (SportTV1)

Bulgária - Gibraltar, 19:45 (SportTV5)

Grupo D2:

Estónia - Malta, 17:00 (SportTV4).

Jogos particulares:

Coreia do Sul - Costa Rica, 12:00

Japão - Estados Unidos (Dusseldorf, Alemanha), 13:25

Bahrain - Cabo Verde, 16:30

Irão - Uruguai, 17:00

Qatar - Canadá (Áustria), 18:00

Emirados Árabes Unidos - Paraguai, 18:00

Arábia Saudita - Equador, 19:00

Brasil - Gana, 19:30 (SportTV6)

Argélia - Guiné Conacri, 20:00

Marrocos - Chile, 20:00.

Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-20:

Jogo particular, no Estádio Municipal José Martins Vieira, em Almada:

Portugal - Itália, 16:00.

Torneio Syrenka Cup 2022, com a participação da seleção portuguesa de sub-17, na Polónia:

Portugal - México,11:00 de Portugal Continental, Stadion Miejski Gosir, Polónia)

TÉNIS

Laver Cup, competição que opõe uma equipa da Europa a uma outra do Resto do Mundo, em Londres, até 25.

Casper Ruud-Jack Sock, 13:00

Seguido de...

Stefanos Tsitsipas-Diego Schwartzman

Andy Murray-Alex de Minaur, 19:00

Seguido de...

Roger-Federer e Rafal Nadal-Jack Sock e Frances Tiafoe

BASQUETEBOL

Fase de qualificação da Liga dos Campeões, meias-finais, no Pavilhão Fidelidade, Estádio da Luz:

Grupo F:

Brose Bamberg, Ale - Norrkoping Dolphins, Sue/Budivelnyk, Ucr, 18:00

Keravnos, Chp - Golden Eagle Ylli, Kos/Benfica, Por, 21:00.

MOTOCICLISMO

MotoGP: Grande Prémio do Japão, 16.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Motegi (horas de Portugal Continental):

Moto3, treinos livres, às 05:15 (SportTV4) e 01:00 (dia 24 em Lisboa, SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 06:10 (SportTV4) e 01:55 (dia 24 em Lisboa, SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 07:05 (SportTV4) e 02:50 (dia 24 em Lisboa, SportTV4)