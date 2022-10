A 8.ª jornada da Liga encerra neste segunda-feira com um Marítimo-Casa Pia, num dia ainda com vários jogos nas principais ligas europeias.

Por cá, começa a olhar-se para a jornada da Liga dos Campeões. No FC Porto, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen e no Sporting Ruben Amorim e um jogador perspetivam o duelo com o Marselha.

Destaque ainda para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, na qual o Benfica vai marcar presença.

O ESSENCIAL PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA:

Liga, 8.ª jornada:

Marítimo - Casa Pia, 20:15 (SportTV1).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 3.ª jornada:

Série A:

Leixões - Famalicão, 15:00

Série B:

Mafra - Estoril Praia, 17:00.

Liga espanhola, 7.ª jornada:

Rayo Vallecano - Elche, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 8.ª jornada (horas de Lisboa):

Verona - Udinese, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa, 9.ª jornada:

Leicester - Nottingham Forest, 20:00 (Eleven 1).

Treino da equipa do FC Porto, no Centro de Treinos PortoGaia, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador, Sérgio Conceição, e um jogador, de antevisão do jogo com o Bayer Leverkusen para a Liga dos Campeões, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, às 13:00.

Conferência de imprensa do treinador do Marselha, Igor Tudor, e um jogador, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, no Stade Vélodrome, às 14:00 locais (13:00, horas de Lisboa), seguida de treino, no centro de treinos do clube, às 17:00 locais (16:00, horas de Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Treino da equipa do Sporting, no Centro de Treinos de Alcochete, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Rúben Amorim, e um jogador, de antevisão do jogo com o Marselha para a Liga dos Campeões, no Stade Vélodrome, às 19:00 locais (18:00, horas de Lisboa).

Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, em Nyon, Suíça, às 12:00 (horas de Lisboa).

Prossegue julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, no Juízo Central Criminal de Lisboa - Juiz 22, Campus da Justiça, às 09:30. (Manhã dedicada às intervenções dos assistentes e tarde à audição das primeiras duas testemunhas).