A Liga dos Campeões já foi, mas nem por isso acabou o futebol europeu esta semana: esta quinta-feira, é dia de Liga Europa e Liga Conferência.

Na Liga Europa, teremos em ação o Sp. Braga: os bracarenses jogam a partir das 17h45, frente ao Union Berlim, e garantem o apuramento para, no mínimo, o playoff da próxima fase, em caso de vitória.

A essa hora, por exemplo, há também o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, que recebe o Rennes.

Às 20h00, o Manchester United, já com o regressado Cristiano Ronaldo, recebe o Sheriff Tiraspol, ao passo que a Roma, de José Mourinho, joga na Finlândia diante do HJK.

No futebol feminino, é dia de Benfica. As águias jogam com o Bayern Munique a partir das 20h00, numa partida a contar para a segunda jornada do grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mas o dia é agitado em mais modalidades.

No andebol, o FC Porto entra em ação na Liga dos Campeões: a partir das 19h45, os dragões recebem o GOG Handbold, da Dinamarca.

No futsal, também há Champions League. O Benfica prossegue a participação no grupo 4 da fase principal às 15h00, diante do Uragan Ivano-Frankovsk. Às 17h00, no grupo 2, é a hora do Sporting medir forças diante do Ayat.

Por último, no basquetebol, o Benfica defronta o Elfic Friburgo, às 18h30, em jogo da primeira jornada do grupo G da conferência 2 da EuroCup feminina.

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

Futebol

Liga Europa, fase de grupos, 5.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo A:

Zurique, Sui - Bodø/Glimt, Nor, 17:45

PSV Eindhoven, Hol - Arsenal, Ing, 17:45 (SportTV3)

Grupo B:

Fenerbahçe, Tur - Rennes, Fra, 17:45 (SportTV2)

AEK Larnaca, Chp - Dínamo Kiev, Ucr, 17:45

Grupo C:

Ludogorets, Bul - Bétis, Esp, 17:45 (SportTV4)

HJK Helsínquia, Fin - Roma, Ita, 20:00 (SportTV2)

Grupo D:

Malmö, Sue - Union Saint-Gilloise, Bel, 17:45

Union Berlin, Ale - Sporting de Braga, Por, 17:45 (SIC)

Grupo E:

Manchester United, Ing - Sheriff, Mda, 20:00 (SportTV1)

Omonoia, Chp - Real Sociedad, Esp, 20:00

Grupo F:

Lazio, Ita - Midtjylland, Din, 17:45

Sturm Graz, Aut - Feyenoord, Hol, 20:00 (SportTV5)

Grupo G:

Friburgo, Ale - Olympiacos, Gre, 20:00

Nantes, Fra - Qarabag, Azb, 20:00

Grupo H:

Ferencvaros, Hun - Mónaco, Fra, 20:00 (SportTV3)

Estrela Vermelha, Ser - Trabzonspor, Tur, 20:00 (Canal 11).

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 2.ª jornada (horas de Lisboa).

Grupo C:

Juventus, Ita - Lyon, Fra, 17:45

Arsenal, Ing - Zurique, Sui, 20:00

Grupo D:

Rosengard, Sue - FC Barcelona, Esp, 17:45

Benfica, Por - Bayern Munique, Ale, 20:00.

Futsal

Liga dos Campeões, fase principal, até 29 (horas de Lisboa).

Grupo 2:

Ayat, Caz - Sporting, Por, 17:00 (Town Sports Center-Makarska)

Novo Vrijeme, Cro - MNK Futsal Pula, Cro, 19:30 (Town Sports Center-Makarska)

Grupo 4:

Uragan Ivano-Frankovsk, Ucr - Benfica, Por, 15:00 (Sala Sporturilor Dunarea, Canal 11)

United Galati, Rom - Haladás, Hun,18:00 (Sala Sporturilor Dunarea).

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 5.ª jornada:

Grupo A:

Vezsprém, Hun - Magdeburgo, Ale, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

FC Porto, Por - GOG Håndbold, Din, 19:45 (Porto Canal).

Basquetebol

EuroCup feminina, fase regular, 1.ª jornada.

Conferência 2, Grupo G:

Elfic Friburgo, Sui - Benfica, Por, 19:30 locais (18:30 em Lisboa)

Basket Namur Capitale, Bel - Diddeleng (Lux), 20:00 locais (19:00 em Lisboa).