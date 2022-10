Depois dos maus resultados no fim de semana para a Liga, Sporting e FC Porto procuram virar o «chip» para a Liga dos Campeões.

O FC Porto, já apurado para os oitavos de final, recebe o Atlético Madrid na terça-feira e nesta segunda-feira, pelas 12h30, Sérgio Conceição e um jogadores fazem a antevisão a um jogo que pode valer a subida ao primeiro lugar do grupo.

Mais tarde, às 14h00, falam também aos jornalistas Ruben Amorim e um jogador do Sporting. Os leões jogam na terça-feira em Alvalade com o Eintracht Frankfurt e só dependem de si próprios para também garantirem um lugar na próxima fase da Liga dos Campeões.

Nesta segunda-feira, V. Guimarães e Famalicão encerram a 11.ª jornada da Liga com um duelo minhoto e a Roma de Mourinho estará também em ação.

O ESSENCIAL DA AGENDA DESPORTIVA PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA:

I Liga, 11.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Famalicão, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 11.ª jornada:

Estrela da Amadora - Vilafranquense, 18:00 (Estádio Nacional, SportTV+).

Liga espanhola, 12.ª jornada (horas de Lisboa):

Elche - Getafe, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 12.ª jornada:

Verona - Roma, 17:30 (SportTV2)

Monza - Bolonha, 19:45 (SportTV2).

Programas das equipas portugueses e dos adversários delas na Champions:

- Treino do Eintracht Frankfurt, no centro de treinos do clube, às 13:00 locais (12:00, horas de Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social);

- Conferência de imprensa do treinador, Oliver Glasner, e de um jogador, de antevisão do jogo com o Sporting para a Liga dos Campeões, no Estádio José Alvalade, às 18:30;

- Treino do Atlético Madrid, no centro de treinos do clube, às 11:30 locais (10:30, horas de Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social);

- Conferência de imprensa do treinador, Diego Simeone, e de um jogador, de antevisão do jogo com o FC Porto para a Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, às 20:00;

- Treino do FC Porto, no Centro de Treinos PortoGaia, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social);

- Conferência de imprensa do treinador, Sérgio Conceição, e de um jogador, de antevisão do jogo com o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, às 12:30.

Futsal

Liga, 4.ª jornada:

Ferreira do Zêzere - Quinta dos Lombos, 21:00.

Outros assuntos relevantes:

- Prossegue julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Campus da Justiça, às 09:30 e às14:00.

- Termina o julgamento de Neymar por alegadas ilegalidades cometidas no processo de transferência do Santos para o Barcelona, num tribunal de Barcelona. Neymar, os pais e os antigos presidentes do clube espanhol, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, respondem pelos crimes de fraude e corrupção.