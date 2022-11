Sporting e FC Porto já jogaram, esta quarta-feira é a vez do Benfica.

A partir das 20h00, os encarnados jogam em Israel frente ao Maccabi Haifa. O apuramento está garantido, mas ainda há a luta pelo primeiro lugar. Para chegar a esse posto, é preciso ganhar e esperar que o PSG não faça o mesmo em Turim, frente à Juventus. Se águias e parisienses vencerem, depois entra a diferença de golos: para já a vantagem é do PSG, com uma diferença de oito golos, face aos quatro da equipa portuguesa.

No grupo E, o Milan, de Rafael Leão, joga o apuramento frente ao Salzburgo, também às 20h00. Em Inglaterra, o Manchester City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo recebe o Sevilha.

É também dia de Youth League. O Benfica já está eliminado, mas vai a jogo às 14h00, em Haifa.

Abel pode ser campeão

No Brasil, pode ser dia de campeão, com sabor português: o Palmeiras defronta o Fortaleza já na madrugada de quinta-feira, Às 00h30, e festejará o título do Brasileirão em caso de triunfo.

No basquetebol, é dia de Taça da Europa. No grupo C, o FC Porto recebe o Parnu Sadam às 20h00, no Dragão. Antes, às 17h30, o Sporting defronta na Polónia e o Anwil Wloclawek.

Internamente, Oliveirense e Benfica defrontam-se às 20h00, num jogo antecipado da oitava jornada.

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Paris e as WTA Finals, que junta as oito melhores tenistas de 2022.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

FUTEBOL

Liga dos Campeões, fase de grupos, 6.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo E:

AC Milan, Ita - Salzburgo, Aut, 20:00 (Eleven 5)

Chelsea, Ing - Dínamo Zagreb, Cro, 20:00 (Eleven 4)

Grupo F:

Real Madrid, Esp - Celtic, Esc, 17:45 (Eleven 2)

Shakhtar Donetsk, Ucr - Leipzig, Ale, 17:45 (Eleven 3)

Grupo G:

Manchester City, Ing - Sevilha, Esp, 20:00 (Eleven 3)

Copenhaga, Din - Borussia Dortmund, Ale, 20:00 (Eleven 6)

Grupo H:

Juventus, Ita - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (Eleven 2)

Maccabi Haifa, Isr - Benfica, Por, 20:00 (TVI).

Youth League, fase de grupos, 6.ª jornada:

Grupo B:

Bayer Leverkusen, Ale - Club Brugge, Bel, 13:00 (hora de Lisboa)

Grupo H:

Maccabi Haifa, Isr - Benfica, Por, 14:00 (hora de Lisboa)

Juventus, Ita - Paris Saint-Germain, Fra, 15:00 (hora de Lisboa).

Brasileirão, 35.ª jornada:

Palmeiras-Fortaleza, 00:30 (Canal11)

BASQUETEBOL

Taça Europa, fase de grupos, com a participação das equipas do FC Porto e do Sporting, 4.ª jornada:

Grupo C:

Heroes Den Bosch, Hol - Friburgo Olympic, Sui, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

FC Porto, Por - Parnu Sadam, Est, 20:00 (Porto Canal)

Grupo G:

Egis Kormend, Hun - Karhu Basket, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Anwil Wloclawek, Pol - Sporting, Por, 18:30 locais (17:30 em Lisboa).

Liga, fase regular, jogo antecipado da 8.ª jornada:

Oliveirense - Benfica, 20:00.