Às 20h15 desta sexta-feira, tem início a jornada 12 da Liga: em Barcelos, o Gil Vicente, com novo treinador, defronta o Portimonense.

Antes, às 18h00, arranca a 12.ª ronda da II Liga. O Mafra recebe o Sp. Covilhã às 18h00, numa partida que antecede o duelo dos mafrenses com o FC Porto, para a Taça de Portugal.

Lá fora, destaque para a Bundesliga. O Estugarda, do sportinguista Tiago Tomás, vai a casa do Borussia Monchengladbach, do benfiquista Julian Weigl. O apito inicial está agendado para as 19h30.

Antes, ao início da tarde, Sérgio Conceição e Ruben Amorim antecipal os respetivos jogos de FC Porto e Sporting neste fim de semana. Conceição fala aos jornalistas às 12h00, Amorim às 12h15.

Em França, prossegue o Masters 1000 de ténis, enquanto nos Estados Unidos continua a decorrer as WTA Finais, torneio que junta as oito melhores tenistas da temporada.

É também dia de Miguel Oliveira subir à sua KTM e começar a preparar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana de MotoGP, desde domingo. Há treinos livres às 08h55 e 13h00, com transmissão na SportTV4.

OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

I Liga, 12.ª jornada, até 07:

Gil Vicente - Portimonense, 20:15 (SportTV1).

II Liga, 12.ª jornada, até 07:

Mafra - Sporting da Covilhã, 18:00 (SportTV+).

Liga alemã, 13.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Borussia Mönchengladbach - Estugarda, 19:30 (Eleven 2).

Liga espanhola, 13.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa):

Girona - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 13.ª jornada, até 06 (horas de Lisboa):

Udinese - Lecce, 19:45 (SportTV2).