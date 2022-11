Uma quarta-feira agitada.

Podemos estar a meio da semana, mas o dia vai ter muitooooo futebol.

Desde logo, na Taça de Portugal. A quarta eliminatória prossegue a todo o vapor e vamos ter dez jogos. A festa começa às 11h00, em Viseu: o Académico recebe o Camacha.

De resto, há seis equipas da Liga em ação. O Famalicão recebe o Dumiense às 15h00, ao passo que o Casa Pia defronta no Jamor o Valadares Gaia às 17h45.

Às 18h45, há dérbi minhoto, entre o Vitória de Guimarães e o Vizela, e o dia termina às 20h45, com a visita do Benfica ao terreno do Estoril – depois da goleada dos encarnados no campeonato.

Mas há mais bola para ver.

Em Inglaterra, temos Taça da Liga, e grandes jogos em perspetiva. Às 20h00, em Manchester, o City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, recebe o Chelsea. À mesma hora, em Anfield, o Liverpool terá pela frente o Derby County. 15 minutos antes, a armada lusa do Wolverhampton defronta o Leeds, enquanto o Arsenal, de Fábio Silva, joga ante o Brighton, no Emirates.

Em Espanha, o Atlético de Madrid, de João Félix, viaja até Maiorca, em jogo (20h30) da 14.ª jornada da La Liga.

Em Itália, e depois da derrota no dérbi romano, a Roma, de José Mourinho, joga em Sassuolo às 17h30. Depois, às 19h45, o Inter de Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, mede forças com o Bolonha,

Já na Alemanha, o Leipzig, de André Silva, tem duelo marcado com o Friburgo às 19h30. À mesma hora, o Union Berlim, de Diogo Leite, recebe o Augsburgo, enquanto o Hoffenheim, de Eduardo Quaresma, joga em Frankfurt, ante o Eintracht.

Mais Portugal no Mundial de hóquei em patins

No hóquei em patins, continuam as caminhadas das Seleções masculina e feminina no Campeonato do Mundo, mais concretamente na fase de grupos.

Às 15h00, a seleção feminina mede forças com o Chile, ao passo que às 22h45 é a vez de a equipa masculina entrar em ação, também ante o Chile.

No futsal, a Seleção Nacional defronta a Lituânia às 20h30, em Loulé, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

No voleibol, é dia de Europa para Benfica, Sporting e Fonte do Bastardo. As águias jogam às 18h00 frente ao Lube Civitanova, numa partida da primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Antes, às 17h00, e a contar para a Taça Challenge, os leões defrontam o Parnu, ao passo que às 21h30, o Fonte do Bastardo recebe o Akaa Volley.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Futebol

Taça de Portugal, 4.ª eliminatória, até 10:

Académico de Viseu (II) - Camacha (CP), 11:00 (Canal 11)

Rabo de Peixe (CP) - Sanjoanense (L3), 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Pêro Pinheiro (CP) - Vitória de Setúbal (L3), 14:30

Nacional (II) - Tondela (II), 15:00 (Canal 11)

Leixões (II) - Farense (II), 15:00

Famalicão (I) - Dumiense (CP), 15:00

Beira-Mar (CP) - Pevidém (CP), 16:00

Casa Pia (I) - Valadares Gaia (CP), 17:45 (Canal 11)

Vitória de Guimarães (I) - Vizela (I), 18:45 (SportTV3)

Estoril Praia (I) - Benfica (I), 20:45 (RTP1).

Taça da Liga inglesa, 3.ª ronda, até 10:

Arsenal - Brighton, 19:45

Newcastle - Crystal Palace, 19:45

Nottingham Forest - Tottenham, 19:45

Southampton - Sheffield Wednesday, 19:45

West Ham - Blackburn, 19:45

Wolverhampton - Leeds, 19:45 (SportTV4)

Liverpool - Derby County, 20:00 (SportTV6)

Manchester City - Chelsea, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã, 14.ª jornada (horas de Lisboa):

Colónia - Bayer Leverkusen, 17:30 (Eleven 2)

Leipzig - Friburgo, 19:30 (Eleven 2)

Union Berlim - Augsburgo, 19:30 (Eleven 5)

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim, 19:30 (Eleven 4)

Schalke 04 - Mainz, 19:30 (Eleven 6).

Liga espanhola, 14.ª jornada, até 10 (horas de Lisboa):

Almeria - Getafe, 18:00

Sevilha - Real Sociedad, 18:00 (Eleven 1)

Espanyol - Villarreal, 19:00 (Eleven 3)

Maiorca - Atlético de Madrid, 20:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 14.ª jornada, até 10 (horas de Lisboa):

Lecce - Atalanta, 17:30 (SportTV2)

Sassuolo - Roma, 17:30 (SportTV1)

Fiorentina - Salernitana, 19:45

Inter Milão - Bolonha, 19:45 (SportTV5)

Torino - Sampdoria, 19:45.

Hóquei em patins

Prossegue Campeonato do Mundo masculino, em San Juan, até 13 (horas de Lisboa):

fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A:

Itália - França, 18:15

Chile - Portugal, 22:45

Grupo B:

Angola - Espanha, 20:30

Moçambique - Argentina, 01:00 (dia 10 em Lisboa).

Prossegue Campeonato do Mundo feminino, em San Juan, até 13 (horas de Lisboa):

fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A:

Portugal - Chile, 15:00

França - Espanha, 17:00

Grupo B:

Alemanha - Itália, 13:00

Colômbia - Argentina, 19:00.

Futsal

Jogo da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos:

Grupo 4:

Portugal - Lituânia, 20:30 (Canal 11).

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada, até 10.

Grupo C:

Lube Civitanova, Ita - Benfica, Por, 19:00 locais (18:00, horas de Lisboa).

Taça Challenge, 16 avos de final, 1.ª mão:

Parnu, Est - Sporting, Por, 19:00 locais (17:00, horas de Lisboa)

Fonte do Bastardo, Por - Akaa Volley, Fin, 20:30 locais (21:30, horas de Lisboa).