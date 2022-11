O Mundial está aí à porta, mas nem todos os caminhos vão dar ao Qatar e este artigo é a prova disso mesmo.

Entre particulares de seleções, jogos da Taça da Liga em Portugal e muito por onde escolher nas modalidades, são dezenas os jogos que tem à disposição.

Mas além de futebol dentro das quatro linhas, fala-se dele fora delas: Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a partir das 13h00 a antevisão ao jogo entre as águias e o Estrela da Amadora para a Taça da Liga e uma hora depois um jogador da Seleção Nacional fala aos jornalistas no Qatar, antes do primeiro treino da equipa das quinas após aterrar no país onde vai estrear-se no Mundial na próxima quinta-feira.

Além de futebol, andebol, futsal, basquetebol e voleibol, há ainda qualificação para o último Grande Prémio de Fórmula 1 da temporada 2022 (em Abu Dhabi) e meias-finais das ATP Finals de ténis, torneio que reúne os melhores do ano.

Um sábado eclético.

FUTEBOL

Taça da Liga, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo E:

Nacional - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Grupo F:

Vilafranquense - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1)

Grupo G:

Leixões - Oliveirense, 11:00 (SportTV1)

Grupo H:

Tondela - Estoril Praia, 18:00 (SportTV1).

Jogos particulares:

Letónia - Islândia, 14:00

Emirados Árabes Unidos - Cazaquistão, 16:00

Albânia - Arménia, 16:30

Turquia - República Checa, 17:00 (SportTV2)

Gibraltar - Andorra, 17:00

Kosovo - Ilhas Faroé, 17:00

Suécia - Argélia, 19:30

Colômbia - Paraguai, 01:00 (dia 20 em Lisboa)

Guatemala - Nicarágua, 02:00 (dia 20 em Lisboa)

Prossegue Thinking Football Summit 2022, organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, às 10:00, até 20.

Fase de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17 2023, com a participação da seleção portuguesa de sub-17:

Grupo 1:

Eslovénia - Cazaquistão, 14:00 (Estádio Municipal de Albufeira)

Portugal - Ilhas Faroé, 17:00 (Estádio Municipal da Bela Vista).

Taça de Portugal feminina, 3.ª eliminatória:

Gil Vicente (II) - Vitória de Guimarães (II), 11:00

Ovarense (II) - Vilaverdense (L), 14:30.

ANDEBOL

Nacional, 9.ª jornada:

Académico de Viseu - Marítimo, 14:00

ABC Braga/UMinho - Sporting, 15:00

Santo Tirso - Vitória de Guimarães, 15:00

Avanca - Águas Santas, 18:00

FC Porto - Belenenses, 19:00 (Porto Canal)

Póvoa - Maia/UMaia, 19:00.

BASQUETEBOL

Liga, fase regular, 9.ª jornada:

CAB Madeira - Esgueira, 15:00

FC Porto - Sporting, 15:00 (Porto Canal)

Ovarense - Lusitânia, 16:00

Sangalhos - Vitória de Guimarães, 18:30

Benfica - Póvoa, 21:00.

VOLEIBOL

Liga, 1.ª fase, 8.ª jornada:

Benfica - Fonte do Bastardo, 15:00

Sporting das Caldas - Vitória de Guimarães, 16:00

Leixões - Sporting, 16:00

Santo Tirso - Académica de Espinho, 16:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - VC Viana, 17:00

Esmoriz - Castêlo da Maia, 17:00

Sporting de Espinho - São Mamede, 17:00.

FUTSAL

Liga, 7.ª jornada:

Quinta dos Lombos - Sporting, 17:00

Leões Porto Salvo - Candoso, 19:00

Caxinas - Eléctrico, 19:00.

FÓRMULA 1

Grande Prémio de Abu Dhabi, 23.ª e última prova do Mundial de Fórmula 1:

Treinos livres, às 10:30 (SportTV4)

Qualificação, às 14:00 (SportTV4).

TÉNIS

Prosseguem as ATP Finals (meias-finais):

Novak Djokovic-Taylor Fritz

Casper Ruud-Andrey Rublev