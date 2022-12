E ao 18.º dia, descanso.

Esta quarta-feira não há Mundial 2022, isto depois de concluídos os oitavos de final da prova.

Mas não deixa de haver bola para ver.

Por cá, há Taça da Liga. Às 18h30, no Algarve, o Farense recebe o Marítimo. Às 20h30, é a vez de o Rio Ave defrontar o Sporting em Vila do Conde. Ambos os jogos são a contar para o grupo B.

Em Espanha, realiza-se o jogo comemorativo do centenário do Celta de Vigo. A equipa espanhola, de Carlos Carvalhal e Gonçalo Paciência, recebe o Boavista às 17h00.

No futebol feminino, é dia de Liga dos Campeões. O Benfica viaja até à Suécia para defrontar o Rosengard. O encontro tem início agendado para as 17h45.

De resto, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, faz a antevisão ao jogo frente ao Desp. Chaves às 12h00. O técnico flaviense, Vítor Campelos, fala aos jornalistas às 12h30.

No andebol, também é dia de Liga dos Campeões. O FC Porto recebe o Paris Saint-Germain às 19h45, em jogo do grupo A.

Os jogos desta quarta-feira:

FUTEBOL

Taça da Liga, fase de grupos, 2.ª jornada, até 08.

Grupo B:

Farense - Marítimo, 18:30 (SportTV3)

Rio Ave - Sporting, 20:30 (SportTV2).

Jogo comemorativo do centenário do Celta de Vigo, no Estádio Municipal de Balaídos:

Celta de Vigo, Esp – Boavista, Por, 18:00 locais (17:00, horas de Lisboa).

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 4.ª jornada, até 08 (horas de Lisboa).

Grupo C:

Lyon, Fra - Zurique, Sui, 17:45

Arsenal, Ing - Juventus, Ita, 20:00

Grupo D:

Rosengard, Sue - Benfica, Por, 17:45

Bayern Munique, Ale - FC Barcelona, Esp, 20:00.

ANDEBOL

Liga dos Campeões, fase de grupos, 9.ª jornada, até 08.

Grupo A:

FC Porto, Por - Paris Saint-Germain, Fra, 19:45 (Porto Canal)

Magdeburgo, Ale - GOG, Din, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).