Nesta quarta-feira fica definida a final do Mundial 2022. A partir das 19h00, a campeã França defronta Marrocos, que nas rondas anteriores deixou pelo caminho Espanha e Portugal. Um jogo que o Maisfutebol vai acompanhar ao detalhe e que pode ver também em canal aberto na TVI.

Há também Taça da Liga num dia muito rico sobretudo nas modalidades. No basquetebol, por exemplo, há Benfica-Sporting pelas 19h00, mas há também motivos de interesse no andebol, no voleibol, com equipas portuguesas em ação nas competições europeias.

FUTEBOL

Mundial 2022

Meias-finais:

Jogo 62: França - Marrocos, 19:00 (Estádio Al Bayt, TVI).

Taça da Liga, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo E:

Portimonense - Gil Vicente, 20:45 (SportTV2)

Sporting da Covilhã - Nacional, 20:45 (SportTV3).

ANDEBOL

Liga dos Campeões, fase de grupos, 10.ª jornada:

Grupo A:

Paris Saint-Germain, Fra - Magdeburgo, Ale: 17:45

GOG Håndbold, Din - FC Porto, Por: 19:45 (Porto Canal)

BASQUETEBOL

Liga, fase regular, jogo em atraso da 12.ª jornada:

Benfica - Sporting, 19:00 (BTV).

Taça Europa, segunda fase, 1.ª jornada:

Grupo I:

Craiova, Rom - FC Porto, Por, 17:00 em Lisboa, Porto Canal.

VOLEIBOL

Taça Challenge, oitavos de final, 2.ª mão:

Sporting, Por - Mellilla, Esp, 19:30

Fonte do Bastardo, Por - Duo Tartu, Est, 21:30 em Lisboa