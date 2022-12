Com os finalistas já encontrados, o Mundial está em pausa até ao fim de semana, mas não é por isso que deixam de haver motivos de interesse.

Por cá, na Taça da Liga, há jogos do Grupo H e também um chamativo Benfica-Barcelona a contar para a Liga dos Campeões feminina.

Sem Mundial de futebol, se gostar, tem sempre um Mundial de Natação de Piscina Curta para acompanhar.

No âmbito da justiça, destaque para a leitura do acórdão do processo de elementos da claque do Benfica No Name Boys sobre casos que remontam ao período entre 2018 e 2020, e para a continuidade do julgamento sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal.

O ESSENCIAL PARA ESTA QUINTA-FEIRA

FUTEBOL

Taça da Liga, fase de grupos

Grupo H:

Estoril Praia - Famalicão, 20:00 (SportTV2)

Académico de Viseu - Tondela, 20:00 (SportTV3).

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 5.ª jornada

Grupo C:

Juventus, Ita - Zurique, Sui, 17:45

Arsenal, Ing - Lyon, Fra, 20:00

Grupo D:

Rosengard, Sue - Bayern Munique, Ale, 17:45

Benfica, Por - FC Barcelona, Esp, 20:00.

NATAÇÃO

Prosseguem Campeonatos do Mundo em piscina curta, em Melbourne, Austrália, com a participação de João Costa, até 18.

JUSTIÇA

- Leitura do acórdão do processo de elementos dos No Name Boys, no Tribunal de Sintra, às 14:00. Cinco elementos da claque No Name Boys estão indiciados pelo crime de tentativa de homicídio de um adepto da claque Juventude Leonina, do Sporting. O caso aconteceu em maio de 2020 no Estoril, quando um grupo de adeptos ligados ao Benfica atacou um adepto do Sporting. Também estão em julgamento elementos da claque do Benfica indiciados pelos crimes de atentado à segurança de transporte rodoviário, pelo alegado apedrejamento do próprio autocarro do clube, que feriu dois atletas. Ao todo são julgados 31 dos 37 elementos da claque No Name Boys por ataques perpetrados entre 2018 e 2020, que incluem apedrejamento do autocarro do clube, agressões a três adeptos do Sporting e ameaças feitas no prédio onde vivia o treinador Bruno Lage.

- Prossegue julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, no Juízo Central Criminal de Lisboa - Juiz 22, Campus da Justiça, às 09:30. Os arguidos estão acusados por violação de correspondência, devassa da vida privada e ofensa a pessoa coletiva.