Sente saudades de um jogo de futebol? Não se preocupe, esta sexta-feira a bola volta a rolar em Portugal, com o encontro entre FC Porto e o Desp. Chaves, às 20h30, no Estádio do Dragão, a contar para a terceira jornada do grupo A da Taça da Liga.

Horas antes, às 18h00, o presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa apresenta a sua a fotobiografia, no Hall do Museu FC Porto.

Como não há jogos do Mundial de futebol neste dia, poderá acompanhar o Campeonato do Mundo de natação coma presença do português João Costa.

O ESSENCIAL PARA ESTA SEXTA-FEIRA

FUTEBOL

Taça da Liga, fase de grupos

Grupo A:

FC Porto - Desp. Chaves, 20h30 (SportTV2)

NATAÇÃO

Prosseguem Campeonatos do Mundo em piscina curta, em Melbourne, Austrália, com a participação de João Costa, até 18.

HOQUEI EM PATINS

Liga dos Campeões, 2.ª ronda de qualificação

Grupo A (em Diessbach, Suíça):

Calafell, Esp - Oliveirense, Por, 18h00

Grupo B (Valdagno, Itália):

Óquei de Barcelos, Por - HC Braga, Por, 20h00

Grupo D (Hamm-Herringen, Alemanha):

Valongo, Por - Amatori Lodi, Ita, 20h00.

AUTOMOBILISMO

Terminam testes de pré-época de Fórmula E, com a participação de António Félix da Costa, em Valência, Espanha, 07h00/15h00.