Após um Mundial em data atípica, a «normalidade» está ainda a regressar gradualmente no mundo do futebol.

Exceção a isso foi a realização da Taça da Liga, que prosseguiu durante a competição no Qatar e continua nesta terça-feira com mais um jogo a contar para os quartos de final: Académico Viseu e Boavista lutam por uma vaga na final four da competição.

Em Espanha há Taça do Rei e, em Inglaterra, Taça da Liga inglesa, com o «lusitano» Wolverhampton em ação.

Esta terça-feira é também um dia importante para o basquetebol português, com o Benfica a defrontar os franceses do Limoges num jogo em que pode assegurar uma inédita passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, sem esquecer o FC Porto, que joga para a Taça Europa.

FUTEBOL

Taça da Liga, quartos de final

Académico de Viseu - Boavista, 20:15 (SportTV1).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase

Série A:

Gil Vicente - Marítimo, 11:00

Vizela - Rio Ave, 11:00

Série B:

Mafra - Sporting, 15:00.

Taça de Espanha, 2.ª ronda

Guadalajara - Elche, 18:00

Diocesano - Getafe, 18:00

Real Union Irun - Maiorca, 20:00

Guijuelo - Villarreal, 20:00

Sestao River Club - Athletic Bilbao, 20:00

Atlético Paso - Espanhol Barcelona, 21:00.

Taça da Liga inglesa

MK Dons - Leicester, 19:45 (SportTV6)

Wolverhampton - Gillingham, 19:45 (SportTV2).

BASQUETEBOL

Liga dos Campeões, fase de grupos, com a participação das equipas do Benfica, Manresa (Esp), VEF Riga (Let) e Limoges (Fra), 6.ª jornada:

Grupo F:

Benfica, Por - Limoges, Fra, 17:30 (SportTV1)

VEF Riga, Let - Manresa, Esp, 17:30

Taça Europa, segunda fase, 2.ª jornada, com a participação do FC Porto:

Grupo I:

Niners Chemnitz, Ale - FC Porto, Por, 18:00 (Porto Canal)

JUDO

Masters de Jerusalém, com a participação de Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), em Israel