Terminada a 17.ª jornada neste domingo, é dia de início da 18.ª ronda da Premier League. Depois de um arranque de época potencialmente comprometedor, o Liverpool parece estar a entrar nos eixos e nesta segunda-feira tentará, diante do Brentford, alcançar a 5.ª vitória seguida na Liga inglesa.

A Liga francesa também prossegue, com quatro jogos, entre os quais o Lille de Paulo Fonseca, Tiago Djaló, José Fonte e André Gomes.

O Brasil chora a morte do «Rei» Pelé e nesta segunda-feira iniciam-se as cerimónias fúnebres no Estádio Vila Belmiro, casa do Santos. O funeral está agendado para terça-feira.

Programa desta segunda-feira:

Liga inglesa, 19.ª jornada, até 05:

Brentford - Liverpool, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 17.ª jornada:

Estrasburgo - Troyes, 14:00 (Eleven 1)

Lille - Reims, 16:00 (Eleven 2)

Montpellier - Marselha, 18:00 (Eleven 2)

Rennes - Nice, 20:00 (Eleven 1).

Cerimónias fúnebres de Edson Arantes do Nascimento (Pelé).

Velório, no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, Santos, aberto ao público a partir das 10:00 locais (13:00 em Lisboa), até dia 03, às 10:00 locais (13:00 em Portugal continental).

MOTORES

Prossegue Rali Dakar, com a participação de Rui Gonçalves, António Maio, Joaquim Rodrigues e Mário Patrão (motos), Hélder Rodrigues, João Ferreira e Ricardo Porém (LW proto), na Arábia Saudita, até 15.

2.ª etapa:

Sea Camp - Al Ula, 430 km.