Temos boas e más notícias.

As boas: há muito futebol para ver esta terça-feira. As más: é quase todo à mesma hora.

Em Inglaterra, prossegue a jornada 19 da Premier League. A receção do líder Arsenal à sensação Newcastle é o jogo do dia, mas há também a visita do Fulham, de Marco Silva, ao terreno do Leicester, e a receção do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ao Bournemouth.

Em Espanha, é dia de Taça. O maior destaque vai para o jogo do Real Madrid no terreno do Cacereno, às 19h00.

Nesta terça-feira, realiza-se também o funeral de Pelé, numa cerimónia reservada apenas a familiares e pessoas próximas do antigo futebolista brasileiro.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Liga inglesa, 19.ª jornada, até 05:

Arsenal - Newcastle, 19:45 (Eleven 1)

Everton - Brighton, 19:45 (Eleven 5)

Leicester - Fulham, 19:45 (Eleven 4)

Manchester United - Bournemouth, 20:00 (Eleven 3).

Taça de Espanha, 16 avos de final, até 05 (horas de Lisboa):

Espanyol - Celta de Vigo, 18:00

La Nucía - Valência, 18:00

Cartagena - Villarreal, 18:00

Cacereño - Real Madrid, 20:00

Ceuta - Elche, 20:00

Sporting Gijon - Rayo Vallecano, 20:00

Levante - Getafe, 20:00.