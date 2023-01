Este sábado promete ser dia de decisões difíceis. No futebol não faltam motivos de interesse num dia também ele muito preenchido nas modalidades.

O dérbi entre Benfica e Sporting na Luz só se joga no domingo, mas o ambiente vai começar a aquecer (e de que maneira!) já neste sábado, com conferências de imprensa de Ruben Amorim e Roger Schmidt (para seguir, claro, no Maisfutebol.

Há ainda três jogos da Liga e muitos mais lá fora, espalhados pelos principais campeonatos. ATENÇÃO! Há um imperdível Manchester United-Manchester City logo às 12:30!

Não se esqueça que há também Mundial de andebol, com Portugal novamente em ação, desta feita diante da Coreia do Sul. Sem esquecer um entusiasmante clássico entre FC Porto e Sporting para a Taça Hugo dos Santos no basquetebol.

O ESSENCIAL PARA ESTE SÁBADO

I Liga, 16.ª jornada:

Vizela - Marítimo, 15:30 (SportTV1)

Rio Ave - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV1)

Sporting de Braga - Boavista, 20:30 (SportTV1).

12h00: Sérgio Conceição faz a antevisão ao FC Porto-Famalicão

12h15: Ruben Amorim faz a antevisão ao dérbi Benfica-Sporting

13H00: Roger Schmidt faz a antevisão ao dérbi Benfica-Sporting

II Liga, 16.ª jornada:

Penafiel - Torreense, 11:00 (SportTV1)

Trofense - Sporting da Covilhã, 14:00 (SportTV+)

Vilafranquense - Leixões, 15:30 (SportTV2).

Liga feminina, 11.ª jornada:

Famalicão - Torreense, 15:00.

Liga espanhola, 17.ª jornada:

Valladolid - Rayo Vallecano, 13:00 (Eleven 2)

Girona - Sevilha, 15:15 (Eleven 2)

Osasuna - Maiorca, 17:30 (Eleven 2)

Real Sociedad - Athletic Bilbao, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 18.ª jornada:

Cremonese - Monza, 14:00 (SportTV4)

Lecce - AC Milan, 17:00 (SportTV4)

Inter Milão - Verona, 19:45 (SportTV4).

Liga inglesa, 20.ª jornada:

Manchester United - Manchester City, 12:30 (Eleven 1)

Brighton - Liverpool, 15:00 (Eleven1)

Everton - Southampton, 15:00 (Eleven 4)

Nottingham Forest - Leicester, 15:00 (Eleven 5)

Wolverhampton - West Ham, 15:00 (Eleven 3)

Brentford - Bournemouth, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 19.ª jornada:

Lens - Auxerre, 16:00

Marselha - Lorient, 18:00 (Eleven 4)

Lyon - Estrasburgo, 20:00 (Eleven 2)

ANDEBOL

Mundial 2023, ronda preliminar

Grupo A (Tauron Arena, Cracóvia):

Montenegro – Irão, 17:00

Espanha – Chile, 19:30

Grupo B (Spodek, Katowice):

França – Arábia Saudita, 17:00.

Polónia – Eslovénia, 19:30

Grupo C (Scandinavium Arena, Gotemburgo):

Brasil – Uruguai, 17:00.

Suécia – Cabo Verde, 19:30

Grupo D (Kristianstad Arena):

Portugal - Coreia do Sul, 17:00 (RTP2)

Islândia - Hungria, 19:30.

BASQUETEBOL

Taça Hugo dos Santos, com as equipas do FC Porto, Benfica, Sporting e Ovarense, no Pavilhão Multiusos de Gondomar:

FC Porto - Sporting, 14:30

Benfica - Ovarense, 17:30.

HÓQUEI EM PATINS

Taça de Portugal, 16 avos de final:

Física - Riba d'Ave, 16:00

Os Águias - Óquei de Barcelos, 16:00

Cambra - Benfica, 17:00

Biblioteca IR - HC Braga, 18:00

Sanjoanense - Parede, 18:00

CA Feira - Famalicense, 18:30

Turquel - Paço de Arcos, 21:00

Juventude Salesiana - Oliveirense, 21:00

Vila Boa Bispo - Valongo, 21:00

Candelária - Sporting, 21:00 locais (22:00 em Portugal continental).

VOLEIBOL

Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada:

Série A:

Sporting - Fonte do Bastardo, 15:00

Benfica - Académica de Espinho, 16:00 (BTV)

Esmoriz - Vitória de Guimarães, 17:00

Castêlo da Maia - Leixões, 17:00.

Liga, 2.ª fase, 3.ª jornada:

Série A2:

VC Viana - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 15:30

Sporting de Espinho - Sporting das Caldas, 16:00

Santo Tirso - São Mamede, 17:00.

RÂGUEBI

Nacional - Divisão de Honra, 8.ª jornada:

Belenenses - Agronomia, 12:00

Benfica - São Miguel, 15:00

Cascais - CDUL, 15:30.

FÓRMULA E

1.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, na Cidade do México.

Treinos livres, às 13:30

Qualificação, às 15:40

Corrida, às 20:03

RALI DAKAR

13.ª etapa:

Sheybah - Al-Hofuf, 154 km.