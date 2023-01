Depois da motivadora vitória no dérbi de Manchester, o United volta a entrar em ação esta quarta-feira, em jogo atrasado da sétima jornada da Premier League.

A equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot viaja até Londres para defrontar o Crystal Palace, numa partida com início agendado para as 20h00.

Em Itália, é dia de jogo grande. Milan e Inter de Milão disputam a Supertaça a partir das 19h00. Nos rossoneri, a expectativa é de que Rafael Leão seja titular.

Em Espanha, há Taça. O destaque vai para a receção do Betis, de William Carvalho e Rui Silva, ao Osasuna, às 20h00. À mesma hora, o Atlético de Madrid joga no terreno do Levante, de Rúben Vezo.

No andebol, continua a caminhada da Seleção Nacional no Mundia, que decorre na Suécia e na Polónia. Portugal defronta o Brasil a partir das 14h30, no primeiro jogo do grupo II do ‘main round’, com transmissão na RTP2.

No hóquei em patins, esta quarta-feira é marcada pelo clássico entre o FC Porto e o Benfica, da 13.ª jornada do campeonato. A partida tem início às 20h00. Uma hora depois, o Sporting defronta o Parede.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Liga inglesa, jogo em atraso da 7.ª jornada:

Crystal Palace - Manchester United, 20:00 (Eleven 1).

Supertaça de Itália (horas de Lisboa):

AC Milan - Inter Milão, 19:00 (SportTV1).

Taça de Inglaterra, jogos de desempate da 3.ª ronda:

Leeds - Cardiff City, 19:45 (SportTV2).

Taça de Espanha, oitavos de final, até 19 (horas de Lisboa):

Sporting de Gijón - Valência, 18:00

Athletic Bilbau - Espanyol, 19:00

Levante - Atlético de Madrid, 20:00

Betis - Osasuna, 20:00.

Hóquei em patins, Campeonato Nacional, 13.ª jornada:

Murches - HC Braga, 19:30

FC Porto - Benfica, 20:00 (Porto Canal)

Parede - Sporting, 21:00

Sporting de Tomar - Valongo, 21:00

Riba d'Ave - Oliveirense, 21:00

Juventude de Viana - Famalicense, 21:00

Óquei de Barcelos - Paço de Arcos, 21:30.

Andebol, grupo II da ronda principal do Mundial:

1.º D (Portugal) - 2.º C (Brasil), 14h30 (RTP2)