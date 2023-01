Esta quinta-feira, é dia de Cristiano Ronaldo. Ou melhor, é dia de Cristiano Ronaldo estrear-se a jogar na Arábia Saudita.

Ainda não é pelo Al Nassr, mas sim por uma equipa que reúne os craques da equipa do português e do rival Al Hilal, num particular frente ao todo poderoso Paris Saint-Germain, de Messi, Neymar, Mbappé, sim, mas também de Vitinha, Nuno Mendes, Renato Sanches e Danilo. O encontro tem início às 17h00 e vai poder acompanhá-lo AO MINUTO no Maisfutebol.

Em Inglaterra, há jogo grande: o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, recebe o Tottenham a partir das 20h00.

Em Itália, assim como em Espanha, é dia de Taça. No país vizinho, entram em ação Barcelona e Real Madrid. Os blaugrana jogam em casa do Ceuta, os merengues defrontam o sempre complicado Villarreal.

Por cá, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, antecipa o jogo com o Vizela em conferência de imprensa a partir das 12h15. Falam também o técnico do Arouca, Armando Evangelista (12h00), e o timoneiro do Portimonense, Paulo Sérgio (12h00).

Nas modalidades, prossegue o Mundial de andebol e o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Jogo particular, no âmbito de uma visita promocional do Paris Saint-Germain à Arábia Saudita, no Estádio King Fahd, em Riade:

Jogadores do Al Nassr e Al Hilal - Paris Saint-Germain, 20:00 locais (17:00 em Lisboa).

Liga inglesa, jogo em atraso da 7.ª jornada:

Manchester City - Tottenham, 20:00 (Eleven 1).

Taça de Espanha, oitavos de final (horas de Lisboa):

Ceuta - FC Barcelona, 19:00

Villarreal - Real Madrid, 20:00.

Taça de Itália, jogos em atraso dos oitavos de final (horas de Lisboa):

Atalanta - Spezia, 14:00 (SportTV1)

Lazio - Bolonha, 17:00 (SportTV1)

Juventus - Monza, 20:00 (SportTV1).

Andebol

Prossegue Campeonato do Mundo, com a participação da seleção portuguesa, na Polónia e na Suécia, até 29 (horas de Lisboa):

Ronda principal, até 23:

Grupo III (Spodek, Katowice):

Qatar - Países Baixos, 14:30

Alemanha - Argentina, 17:00

Noruega - Sérvia, 19:30

Grupo IV (Malmo Arena, em Malmo):

Estados Unidos - Bahrain, 14:30

Egito - Bélgica, 17:00

Dinamarca - Croácia, 19:30

Taça Presidente, até 23:

Grupo II (Orlen Arena, Plock):

Argélia - Macedónia do Norte, 14:30.

Marrocos - Tunísia, 17:00.