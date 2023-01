Esta terça-feira arranca a final four da Taça da Liga: Arouca e Sporting disputam a primeira meia-final, em Leiria, num jogo com início marcado para as 19h45.

FC Porto e Ac. Viseu ultimam os detalhes da outra meia-final, e nesse sentido os respetivos treinadores falam aos jornalistas. Sérgio Conceição às 12h00, Jorge Costa às 15h45.

Na Alemanha, há jornada a meio da semana: o Leipzig, de André Silva, joga frente ao Schalke às 17h30. Às 19h30, o Hoffenheim, de Eduardo Quaresma, recebe o Estugarda, de Tiago Tomás. À mesma hora o campeão Bayern Munique mede forças com o Colónia.

Por sua vez, em Itália é dia de jogo grande. O Milan, de Rafael Leão, viaja até à capital, Roma, para defrontar a Lazio. O apito inicial está marcado para as 19h45.

No ténis prossegue o Open da Austrália, e no basquetebol o FC Porto entrará em ação: os dragões recebem às 20h00 o Craiova, em jogo da quarta jornada do grupo I da segunda fase da Taça da Europa.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA

Futebol

Taça da Liga, meias-finais, no Estádio Municipal de Leiria, até 25:

Arouca - Sporting, 19:45 (SportTV1).

Taça de Inglaterra, jogo em atraso da 3.ª ronda:

Accrington Stanley - Boreham Wood, 19:45.

Liga italiana, 19.ª jornada (horas de Lisboa):

Lazio - AC Milan, 19:45 (SportTV3).

Taça da Liga inglesa, meias-finais, 1.ª mão, até 25:

Southampton - Newcastle, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã, 17.ª jornada, até 25 (horas de Lisboa):

Schalke 04 - Leipzig, 17:30 (Eleven 1)

Bayern Munique - Colónia, 19:30 (Eleven 1)

Hoffenheim - Estugarda, 19:30 (Eleven 3)

Hertha Berlim - Wolfsburgo, 19:30 (Eleven 2).

Basquetebol

Taça Europa, segunda fase, 4.ª jornada, com a participação do FC Porto.

Grupo I:

Cholet Basket, Fra - Niners Chemnitz, Ale, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

FC Porto, Por - Craiova, Rom, 20:00 (Porto Canal).