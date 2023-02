Real Madrid e Valência defrontam-se esta noite em Madrid, a partir das 20h00, num jogo atrasado da jornada 17 da La Liga. No clube che, expectativa para perceber se André Almeida e Thierry Correia serão utilizados.

Em Itália, Juventus e Lazio entram em campo também às 20h00, numa partida dos quartos de final da Taça de Itália.

Por cá, o selecionador nacional, Francisco Neto, divulga às 12h30 as convocadas para os jogos do play-off intercontinental de acesso ao Mundial feminino de 2023. O evento decorre na Cidade do Futebol.

No ciclismo, prossegue Volta à Comunidade Valenciana, com a participação de Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), e a Volta à Arábia Saudita, com a participação de Ruben Guerreiro (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates).

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Liga espanhola, jogo em atraso da 17.ª jornada (horas de Lisboa):

Real Madrid - Valência, 20:00 (Eleven 1).

Taça de Itália, quartos de final (horas de Lisboa):

Juventus - Lazio, 20:00 (SportTV1).