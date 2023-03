A 24.ª jornada da Liga prossegue este sábado, dia 11 de março, com mais quatro jogos, numa tarde «gorda» de futebol.

A bola começa a rolar às 15h30, com dois jogos: o Paços de Ferreira-Santa Clara e o Desp. Chaves-Portimonense.

Depois da luta pela permanência, vem a luta pela Europa. Às 18h00, Guimarães é palco do duelo entre o Vitória e o Arouca. Por fim, às 20h30, o Vizela recebe o Sp. Braga.

É também dia de II Liga, com jogo importante pela subida às 11h00 – Vilafranquense-Farense. Às 14h00, o Torreense recebe o FC Porto B.

Lá fora, por exemplo em Inglaterra, são seis os jogos para ver, com destaque para o Liverpool, de Diogo Jota, o Chelsea, de João Félix, e o Manchester City, de Bernardo Silva e Rúben Dias: todos jogam.

Na Alemanha, teremos também em ação o Bayern Munique, o Leipzig, de André Silva, e o Borussia Dortmund, de Guerreiro. Em França, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches e Danilo, entra em campo depois da eliminação a meio da semana na Liga dos Campeões.

De manhã, diga-se, há as conferências de imprensa dos treinadores de Benfica e Sporting para os respetivos jogos: Roger Schmidt fala às 12h00, Ruben Amorim às 12h15.

No basquetebol, há clássico: o Benfica recebe na Luz o FC Porto, a partir das 15h00, em jogo da segunda jornada da segunda fase do campeonato. À mesma hora, o Sporting joga em casa do Lusitânia.

Saltando para o voleibol, o dia é de meias-finais da Taça de Portugal: às 15h00, medem forças o Castêlo da Maia e o Fonte do Bastardo, enquanto às 18h00 há dérbi: Sporting-Benfica defrontam-se em Viana do Castelo.

No ciclismo, prossegue o Tirreno-Adriático, com a participação de João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), em Itália, e o Paris - Nice, em França, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates).

Por último, no ténis é mais um dia de Indian Wells, Masters 1000 que decorre na Califórnia, Estados Unidos.

OS JOGOS DESTE SÁBADO

Futebol

I Liga, 24.ª jornada, até 13:

Paços de Ferreira - Santa Clara, 15:30 (SportTV1)

Desportivo de Chaves - Portimonense, 15:30 (SportTV2)

Vitória de Guimarães - Arouca, 18:00 (SportTV1)

Vizela - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 24.ª jornada, até 12:

Vilafranquense - Farense, 11:00 (SportTV1)

Trofense - Nacional, 14:00

Torreense - FC Porto B, 14:00 (SportTV+)

Oliveirense - Feirense, 15:30 (SportTV4).

Liga inglesa, 27.ª jornada, até 12:

Bournemouth - Liverpool, 12:30 (Eleven 1)

Everton - Brentford, 15:00

Leeds - Brighton, 15:00 (Eleven 5)

Leicester - Chelsea, 15:00 (Eleven 1)

Tottenham - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 2)

Crystal Palace - Manchester City, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 27.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Auxerre - Rennes, 16:00

Brest - Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 24.ª jornada, até 12 (horas de Lisboa):

Bayern Munique - Augsburgo, 14:30 (Eleven 3)

Leipzig - Borussia Mönchengladbach, 14:30 (Eleven 4)

Eintracht Frankfurt - Estugarda, 14:30

Hertha Berlim - Mainz, 14:30

Schalke 04 - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 2).

Liga espanhola, 25.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):

Real Madrid - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

Elche - Valladolid, 15:15

Celta de Vigo - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 3)

Valência - Osasuna, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 26.ª jornada, até 13 (horas de Lisboa):

Empoli - Udinese, 14:00 (SportTV3)

Nápoles - Atalanta, 17:00 (SportTV3)

Bolonha - Lazio, 19:45 (SportTV3).

Liga feminina, 15.ª jornada, até 12:

Famalicão - Benfica, 11:00

Damaiense - Torreense, 13:00

Vilaverdense - Sporting de Braga, 15:00

Albergaria - Ouriense, 15:00

Marítimo - Valadares Gaia, 15:00.

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 2.ª jornada.

Grupo A:

Benfica - FC Porto, 15:00

Lusitânia - Sporting, 15:00

Ovarense - Oliveirense, 16:00

Grupo B:

CAB Madeira - Esgueira, 15:00

Póvoa - Vitória de Guimarães, 15:30

Sangalhos - Imortal, 16:00.

Taça de Portugal feminina, final four, no Pavilhão Municipal de Pedrouços 13, na Maia, até 12.

M eias-finais:

Quinta dos Lombos – Galitos, 15:00

Benfica – CP Natação, 17:30.

Futsal

Liga, 17.ª jornada, até 13:

Sporting de Braga - Sporting, 17:00

Portimonense - Eléctrico, 17:00 (Canal 11)

Caxinas - Ferreira do Zêzere, 18:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 21.ª jornada, até 12:

Paço de Arcos - Murches, 18:00

Sporting de Tomar - Parede, 18:00.

Taça Europa, quartos de final, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Voltregà, Esp - Follonica, Ita, 19:00

Caldes, Esp - Coutras, Fra, 19:00

Igualada, Esp - HC Braga, Por, 19:30

Bassano, Ita - Lleida, Esp, 19:45.

Voleibol

Taça de Portugal, final four, no Centro Cultural de Viana do Castelo, até 12.

Meias-finais:

Castêlo da Maia - Fonte do Bastardo, 15:00

Sporting - Benfica, 18:00.