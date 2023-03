A 24.ª jornada da Liga prossegue neste domingo com mais três jogos e Benfica e Sporting em ação frente a Marítimo e Boavista, respetivamente.

Lá fora, há dérbi de Londres entre o incrível Fulham de Marco Silva e o fantástico Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa e líder improvável da Premier League, mas há muitos mais motivos de interesse: em Itália, a Roma de José Mourinho vai a jogo com os olhos postos no segundo lugar da Serie A.

O dia será também recheado noutros desportos: há, para começar, Meia-Maratona de Lisboa, mas também final da Taça de Portugal de voleibol e, no ciclismo, o último dia do Tirreno-Adriático, prova em que João Almeida está no segundo lugar da geral.

FUTEBOL

I Liga, 24.ª jornada:

Rio Ave - Gil Vicente, 15:30 (SportTV2)

Marítimo - Benfica, 18:00 (SportTV1)

Sporting - Boavista, 20:30 (SportTV2).

Liga inglesa, 27.ª jornada:

Fulham - Arsenal, 14:00 (Eleven 1)

Manchester United - Southampton, 14:00 (Eleven 2)

West Ham - Aston Villa, 14:00 (Eleven 4)

Newcastle - Wolverhampton, 16:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 27.ª jornada:

Clermont - Lens, 12:00 (Eleven 2)

Ajaccio - Montpellier, 14:00

Angers - Toulouse, 14:00

Lorient - Troyes, 14:00

Nantes - Nice, 14:00 (Eleven 6)

Mónaco - Reims, 16:05 (Eleven 4)

Marselha - Estrasburgo, 19:45 (Eleven 3).

Liga italiana, 26.ª jornada:

Lecce - Torino, 11:30 (SportTV2)

Cremonese - Fiorentina, 14:00 (SportTV1)

Verona - Monza, 14:00

Roma - Sassuolo, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Sampdoria, 19:45

Liga alemã, 24.ª jornada:

Friburgo - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 5)

Werder Bremen - Bayer Leverkusen, 16:30 (Eleven 2)

Wolfsburgo - Union Berlim, 18:30 (Eleven 2).

Liga espanhola, 25.ª jornada:

Maiorca - Real Sociedad, 13:00 (Eleven 3)

Sevilha - Almeria, 15:15 (Eleven 3)

Villarreal - Betis, 17:30 (Eleven 3)

Athletic Bilbao - Barcelona, 20:00 (Eleven 1).X

Liga feminina, 15.ª jornada:

Sporting - Amora, 11:00.

II Liga, 24.ª jornada:

Sporting da Covilhã - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Mafra - Académico de Viseu, 14:00 (SportTV+)

Leixões - Estrela da Amadora, 15:30 (SportTV5)

BSAD - Tondela, 15:30.

ANDEBOL

Jogos da 3.ª ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Grupo 1:

Portugal - Macedónia do Norte (Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos), 17:30 (RTP2).

Turquia - Luxemburgo (Konya), 17:00 locais (14:00 em Lisboa)

ATLETISMO

EDP Meia Maratona de Lisboa, às 10:05, com partida na Ponte 25 de Abril e chegada no Mosteiro dos Jerónimos.

BASQUETEBOL

Final da Taça de Portugal feminina, na Maia: Quinta dos Lombos-Benfica (15:00 (RTP2).

CICLISMO

Termina Paris - Nice, em França, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates).

Termina Tirreno-Adriático, com a participação de João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), em Itália.

HÓQUEI EM PATINS

Campeonato Nacional, 21.ª jornada:

Juventude de Viana - Benfica, 15:00

Óquei de Barcelos - Sporting, 16:00

Oliveirense - Valongo, 18:00

Riba d'Ave - FC Porto, 18:30.

VOLEIBOL:

Final da Taça de Portugal: Benfica-Fonte Bastardo (17:00)