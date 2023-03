Esta sexta-feira prossegue o futebol de seleções, com vários jogos no menu.

Nos sub-21, a Seleção Nacional de sub-21 realiza um encontro de preparação para o Europeu que se joga este ano: os comandados de Rui Jorge defrontam a Roménia às 17h00.

Na qualificação para o Euro 2024, o destaque vai para a estreia de Fernando Santos ao serviço da seleção polaca, na deslocação ao terreno da República Checa (19h45).

À mesma hora, há ainda um França-Países Baixos e um Suécia-Bélgica.

Na qualificação para a CAN 2023, a Nigéria, de José Peseiro, defronta a Guiné-Bissau às 16h00.

É também dia do arranque do Mundial de MotoGP, e logo em Portugal: o Autódromo Internacional do Algarve é palco da primeira prova da temporada, que conta com Miguel Oliveira na grelha. Os treinos livres são às 10h45 e 15h00, na SportTV4.

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, ao passo que no ciclismo é mais um dia de Volta à Catalunha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE Emirates).

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA

FUTEBOL

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024 (horas de Lisboa):

1.ª jornada, até 25:

Grupo B:

Gibraltar - Grécia, 19:45 (no Algarve, SportTV6)

França - Países Baixos, 19:45 (SportTV1)

Grupo E:

Moldova - Ilhas Faroé, 19:45

República Checa - Polónia, 19:45 (SportTV3)

Grupo F:

Áustria - Azerbaijão, 19:45

Suécia - Bélgica, 19:45 (SportTV2)

Grupo G:

Bulgária - Montenegro, 17:00 (SportTV1)

Sérvia - Lituânia, 19:45 (SportTV4).

Jogo da seleção portuguesa de sub-21, de preparação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia 2023, no Steaua Stadium:

Roménia - Portugal, 17:00 (horas de Lisboa, Canal 11).

Jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas - CAN2023 (horas de Lisboa):

Grupo A:

Nigéria - Guiné-Bissau, 16:00

Grupo B:

Cabo Verde - Essuatíni, 16:00

Burkina Faso - Togo, 20:00

Grupo L:

Senegal - Moçambique, 19:00.

Jogos particulares, até 28 (horas de Lisboa):

Japão - Uruguai (Taça Kirim, Tóquio), 10:30

Coreia do Sul - Colômbia, 11:00

Uzebequistão - Bolívia, 18:00

Arábia Saudita - Venezuela, 19:00.

40.ª edição do Torneio Internacional do Porto, com a participação da seleção portuguesa de sub-18, até 28:

Portugal - Áustria, 17:00 (Estádio das Laranjeiras).

FUTSAL

Liga, 19.ª jornada, até 26:

Fundão - Eléctrico, 21:00.

Fase de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-19, com a participação da seleção portuguesa de sub-19, até 26.

Grupo 3, no Pavilhão Multiusos de Fafe:

Bielorrússia - Eslováquia, 15:00

Portugal - Kosovo, 19:00.