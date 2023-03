A Liga está de volta!

Depois da pausa para os compromissos das seleções nacionais, o campeonato nacional regressa com a 26.ª jornada, que arranca às 20h15, no Estoril, com Ricardo Soares a reencontrar o Gil Vicente.

Antes, porém, Rubem Amorim fala em conferência de imprensa (12h15), para antecipar a receção do Sporting ao Santa Clara, agendada para o dia seguinte.

Destaque ainda para os jogos de arranque das jornadas de Espanha (Maiorca-Osasuna, 20h), Alemanha (Eintracht-Bochun, 19h30) e França (Marselha-Montpellier, 20h).