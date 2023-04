Uma semana após o clássico no Estádio da Luz que os deixou mais próximos na classificação da Liga, Benfica e FC Porto jogam neste sábado para a 28.ª jornada. As águias tentam afastar o espectro da crise em Trás-os-Montes diante do Desp. Chaves, enquanto os azuis e brancos recebem o Santa Clara.

O dia terá quatro jogos da Liga, que se prolonga das 15h30 até sensivelmente às 22h30.

Há também muito futebol lá fora nas chamadas «Big Five». Em Itália, por exemplo, o Inter, adversário do Benfica na Champions, receber o Monza, em Inglaterra o Manchester City procura a aproximação ao líder Arsenal, em França haverá estrelas do PSG em ação, Real Madrid em Espanha e luta pelo título ao rubro na Alemanha.

Não faltam também motivos de interesse nas modalidades e também nos desportos motorizados: MotoGP com Miguel Oliveira e 24 Horas de Le Mans também com portugueses na mítica prova francesa.

FUTEBOL

Liga, 28.ª jornada:

Estoril Praia - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Marítimo - Paços de Ferreira, 15:30 (SportTV3)

Desportivo de Chaves - Benfica, 18:00 (SportTV1)

FC Porto - Santa Clara, 20:30 (SportTV2).

Liga inglesa, 31.ª jornada:

Aston Villa - Newcastle, 12:30 (Eleven 1)

Chelsea - Brighton, 15:00 (Eleven 1)

Everton - Fulham, 15:00

Southampton - Crystal Palace, 15:00

Tottenham - Bournemouth, 15:00 (Eleven 3)

Wolverhampton - Brentford, 15:00

Manchester City - Leicester, 17:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 30.ª jornada:

Bolonha - AC Milan, 14:00 (SportTV2)

Nápoles - Verona, 17:00 (SportTV2)

Inter Milão - Monza, 19:45 (SportTV5).

Liga espanhola, 29.ª jornada:

Villarreal - Valladolid, 13:00 (Eleven 2)

Athletic Bilbao - Real Sociedad, 15:15 (Eleven 2)

Betis - Espanyol, 17:30 (Eleven 2)

Cádiz - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 28.ª jornada:

Bayern Munique - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 4)

Leipzig - Augsburgo,14:30

Colónia - Mainz, 14:30

Estugarda - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven 5)

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, 17:30 (Eleven 3).

Liga francesa, 31.ª jornada:

Rennes - Reims, 16:00

Paris Saint-Germain - Lens, 20:00 (Eleven 2).

II Liga, 28.ª jornada:

BSAD - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Trofense - Tondela, 14:00 (SportTV+)

Leixões - Sporting da Covilhã, 15:30 (SportTV6)

Mafra - Torreense, 15:30.

Liga feminina, 18.ª jornada:

Ouriense - Torreense, 11:00

Vilaverdense - Damaiense, 15:00.

ANDEBOL

Nacional, 20.ª jornada:

FC Porto - ABC Braga/UMinho, 15:00

Belenenses - Póvoa, 15:00

Águas Santas - Benfica, 15:00

Sporting - Santo Tirso, 18:00 (Sporting TV)

Vitória de Setúbal - Avanca, 18:00

Marítimo - FC Gaia, 19:00

Maia/UMaia - Académico de Viseu, 20:30.

BASQUETEBOL

Liga, 2.ª fase, 8.ª jornada:

Grupo A:

Sporting - FC Porto, 15:00 (Sporting TV e RTP2)

Ovarense - Lusitânia, 16:00

Benfica - Oliveirense, 16:30 (BTV)

Grupo B:

Imortal - Vitória de Guimarães, 15:45

CAB Madeira - Sangalhos, 16:00.

VOLEIBOL

Liga, 3.ª fase, elite, play-off, final, 3.º e 4.º lugares, 1.º jogo:

Leixões - Sporting, 18:00.

MOTORES

MotoGP: Grande Prémio das Américas (Estados Unidos), 3.ª prova do Mundial:

Moto3, treinos livres, às 14:40 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 15:25 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 16:10 (SportTV4) e qualificações às 16:50 (SportTV4)

Moto3, qualificações, às 18:50 (SportTV4)

Moto2, qualificações, às 19:45 (SportTV4)

MotoGP, corrida sprint, 21:00 (SportTV4).

24 Horas de Le Mans, 1.ª prova do Mundial de Resistência:

Warm up, às 09:00 locais (08:00 em Lisboa)

Corrida, às 15:00 locais (14:00 em Lisboa).