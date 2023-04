A reta final da temporada está ao rubro nos principais campeonatos da Europa e este domingo traz com ele emoção garantida.

Por cá, há quatro jogos da Liga, com destaque para o Benfica-Estoril, no qual as águias procuram voltar às vitórias após quatros jogos sem vencer e os estorilistas tentam afastar-se da zona de perigo.

Em Espanha, há um intenso Barcelona-Atlético Madrid, em Itália um Juventus-Nápoles e em Inglaterra o Manchester United tenta apurar-se para a final da Taça de Inglaterra.

Mas há mais! Nas modalidades, há um clássico Benfica-FC Porto em andebol.

---O ESSENCIAL PARA UM DOMINGO EM GRANDE---

FUTEBOL

Liga, 29.ª jornada:

Portimonense - Gil Vicente, 15:30 (SportTV1)

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 17:00 locais (18:00 em Lisboa, SportTV1)

Benfica - Estoril Praia, 18:00 (BTV)

Arouca - Vizela, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 29.ª jornada:

Tondela - Vilafranquense, 11:00 (SportTV1)

Estrela da Amadora - BSAD, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Moreirense, 15:30 (Porto Canal).

Liga alemã, 29.ª jornada:

Friburgo - Schalke 04, 14:30 (Eleven 4)

Bayer Leverkusen - Leipzig, 16:30 (Eleven 3)

Borussia Mönchengladbach - Union Berlim, 18:30 (Eleven 3).

Liga espanhola, 30.ª jornada:

Elche - Valência, 13:00 (Eleven 2)

Barcelona - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 2)

Maiorca - Getafe, 17:30 (Eleven 1)

Sevilha - Villarreal, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 31.ª jornada:

Empoli - Inter Milão, 11:30 (SportTV2)

Monza - Fiorentina, 14:00 (SportTV2)

Udinese - Cremonese, 14:00 (SportTV3)

AC Milan - Lecce, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Nápoles, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa, 32.ª jornada:

Bournemouth - West Ham, 14:00 (Eleven 5)

Newcastle - Tottenham, 14:00 (Eleven 1).

Liga francesa, 32.ª jornada:

Reims - Estrasburgo, 12:00 (Eleven 5)

Ajaccio - Brest, 14:00

Lorient - Toulouse, 14:00

Nantes - Troyes, 14:00

Nice - Clermont, 14:00

Montpellier - Rennes, 16:05 (Eleven 5)

Lyon - Marselha, 19:45 (Eleven 2).

Taça de Inglaterra, meias-finais, no Estádio Wembley:

Brighton - Manchester United, 16:30 (SportTV2).

Liga dos Campeões feminina, meias-finais, 1.ª mão:

Wolfsburgo, Ale - Arsenal, Ing, 14:30.

Liga feminina, 19.ª jornada:

Damaiense - Sporting, 13:00

Benfica - Ouriense, 14:00

Marítimo - Vilaverdense, 15:00

Amora - Albergaria, 15:00

Torreense - Valadares Gaia, 15:00.

ANDEBOL

Nacional, 21.ª jornada:

Benfica - FC Porto, 15:00.

MOTORES

Mundial de Fórmula E, 8.ª prova (Berlim, Alemanha), com a participação de António Félix da Costa:

Treinos livres, às 07:05

Qualificação, às 09:40

Corrida, às 14:03.

CICLISMO

Liège-Bastogne-Liège, com a participação de Ruben Guerreiro (Movistar), na Bélgica.