Depois de um fim de semana de alta intensidade, esta segunda-feira, 1 de maio, traz-lhe um dia bem menos trabalhoso no que diz respeito a escolhas difíceis em frente à televisão.

Ainda assim, há duelos importantíssimos em diversas frentes. Desde logo, a 2.ª mão da Champions feminina, onde Arsenal e Wolfsburgo e discutem quem se junta ao Barcelona na final de Eindhoven.

Há ainda um Leicester-Everton vital para as aspirações de duas equipas que lutam pela salvação na Premier League.

Em Espanha, a 32.ª jornada da La Liga encerra-se com dois jogos e por cá a Série 3 da fase de manutenção da Liga 3 pode ficar decidida: à atenção de Oliveira do Hospital, Sporting B, de Real Massamá e do histórico V. Setúbal.

Liga 3, Série 3 da fase de manutenção, 5.ª jornada

Oliveira do Hospital-Sporting B, 15h30

Real Massamá-V. Setúbal, 18h00

Liga inglesa, 34.ª jornada:

Leicester - Everton, 20:00 (Eleven 1).

Liga espanhola, 32.ª jornada:

Maiorca - Athletic Bilbao, 18:00 (Eleven 2)

Sevilha - Girona, 20:00 (Eleven 2).

Liga dos Campeões feminina, meias-finais, 2.ª mão:

Arsenal, Ing - Wolfsburgo, Ale, 17:45.