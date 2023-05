O caminho para Istambul está mais curto, e esta terça-feira conhece-se o primeiro finalista da Liga dos Campeões 2022/23.

O dérbi de Milão tem esta noite o segundo round, desta vez com o Inter como visitado. O Milan, de Rafael Leão, joga como forasteiro e tem uma tarefa difícil pela frente: virar a desvantagem de 2-0.

Na Arábia Saudita, é dia de Cristiano Ronaldo. O Al Nassr, do internacional português, joga em casa do Al Taee às 19h30, numa partida a contar a ronda 27 do campeonato local.

No basquetebol, realiza-se o jogo três da série entre Oliveirense e Ovarense, dos quartos de final do playoff do campeonato nacional de basquetebol. O encontro decisivo tem início às 19h00.

À noite, já na madrugada de quarta-feira, tem início a final da conferência Oeste da NBA: a partir da 01h30, os Denver Nuggets recebem os Lakers.

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Roma.

OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Futebol

Liga dos Campeões, meias-finais, 2.ª mão, até 17 (horas de Lisboa):

Inter Milão, Ita - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 1).

Campeonato saudita, 27.ª jornada (horas de Lisboa):

Al Taee - Al Nassr, 19:30 (SportTV1)

Taça Revelação, 3.ª jornada.

Grupo A:

Portimonense - Vizela, 17:00

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 17:00

Grupo B:

Gil Vicente - Famalicão, 17:00

Benfica - Sporting de Braga, 17:00.

Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, quartos de final, 3.º jogo:

Oliveirense - Ovarense, 19:00.

NBA, play-off, finais, 1.º jogo (horas de Lisboa):

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers, 01:30 (dia 17 em Lisboa, SportTV1).