A 33.ª jornada da Liga prossegue este sábado, e num dia em que pode haver várias decisões.

Logo às 15h30, o Santa Clara recebe o Portimonense: os açorianos estão obrigados a vencer para evitarem a descida de divisão. À mesma hora, o Arouca recebe o Desportivo de Chaves a saber quem um empate basta para garantir a qualificação para a Liga Conferência.

Mais tarde, a roda dos milhões. Às 18h00, o Sp. Braga desloca-se ao terreno do Boavista: uma vitória garante aos bracarenses o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2023/24.

Por último, às 20h30, o FC Porto joga em casa do Famalicão. Os famalicenses ainda têm aspirações europeias – depende do que fizer o Arouca antes –, ao passo que os dragões estão obrigados a ganhar os três pontos para continuarem a sonhar com o título de campeão.

Por falar na luta pelo título, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, antevê o dérbi frente ao Sporting às 13h00, no Seixal. Ruben Amorim, o homólogo dos leões, fala aos jornalistas às 12h15.

Na Liga 3, o Estádio do Jamor recebe a final da Liga 3, entre dois históricos do nosso futebol: União de Leiria e Belenenses medem forças a partir das 16h15. Por falar em decisões, é uma manhã agitada no campeonato de juniores. O Famalicão, líder da classificação, joga em Alcochete, ante o Sporting. À mesma hora, 11h00, o Benficasegundo classificado, recebe o FC Porto.

Em Inglaterra, realizam-se vários jogos da jornada 37, mas o destaque vai para o Arsenal: os gunners defrontam o Nottingham, em Forest, às 17h30, e em caso de derrota permitem já ao Manchester City festejar o campeonato.

Às 14h00, a Seleção Nacional de sub-17 disputa o segundo jogo na fase final do Europeu da categoria, frente à Escócia.

No hóquei em patins, é dia de clássico: o Benfica recebe o FC Porto às 15h00, no primeiro jogo das meias-finais do playoff do campeonato nacional. À mesma hora, o Sporting joga em casa frente ao Óquei de Barcelos.

No ténis, realizam-se as meias-finais do quadro masculino do Masters 1000 de Roma: Stefanos Tsitsipas defronta Daniil Medvedev, Holger Rune mede forças com Casper Ruud.

OS JOGOS DESTE SÁBADO

Futebol

I Liga, 33.ª jornada, até 21:

Santa Clara - Portimonense, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV1)

Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30 (SportTV3)

Boavista - Sporting de Braga, 18:00 (SportTV3)

Famalicão - FC Porto, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 33.ª jornada, até 22:

Sporting da Covilhã - Trofense, 11:00 (SportTV1)

Académico de Viseu - Feirense, 14:00 (SportTV+)

BSAD - Oliveirense, 15:30 (Estádio Municipal de Rio Maior, SportTV5).

Liga 3, 2.ª fase, play-off de subida, apuramento de campeão, final, no Estádio Nacional:

União de Leiria - Belenenses, 16:15 (Canal 11 e CMTV).

Europeu de Sub-17, fase final, com a participação da seleção portuguesa de sub-17, até 02/06.

Fase de grupos, 2.ª jornada, até 21 (horas de Lisboa):

Grupo C:

Portugal - Escócia, 14:00 (RTP1)

França - Alemanha, 19:00 (Canal 11).

Liga inglesa, 37.ª jornada, até 22:

Tottenham - Brentford, 12:30 (Eleven 1)

Bournemouth - Manchester United, 15:00 (Eleven 1)

Fulham - Crystal Palace, 15:00 (Eleven 4)

Liverpool - Aston Villa, 15:00 (Eleven 2)

Wolverhampton - Everton, 15:00 (Eleven 3)

Nottingham Forest - Arsenal, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 36.ª jornada, até 21 (horas de Lisboa):

Nantes - Montpellier, 16:00

Lille - Marselha, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana, 36.ª jornada, até 22 (horas de Lisboa):

Cremonese - Bolonha, 14:00 (SportTV6)

Atalanta - Verona, 17:00 (SportTV2)

AC Milan - Sampdoria, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 35.ª jornada, até 21 (horas de Lisboa):

Girona - Villarreal, 13:00 (Eleven 3)

Athletic Bilbau - Celta de Vigo, 15:15 (Eleven 5)

Almeria - Maiorca, 17:30 (Eleven 3)

Getafe - Elche, 17:30 (Eleven 5)

FC Barcelona - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 1)

Liga alemã, 33.ª jornada, até 21 (horas de Lisboa):

Hoffenheim - Union Berlim, 14:30

Hertha Berlin - Bochum, 14:30

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt, 14:30

Werder Bremen - Colónia, 14:30

Bayern Munique - Leipzig, 17:30 (Eleven 2)

Campeonato do Mundo sub-20 Argentina2023, em Buenos Aires, até 11/06 (horas de Lisboa):

Fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo A:

Guatemala - Nova Zelândia, 19:00

Argentina - Uzbequistão, 22:00

Grupo B:

EUA - Equador, 19:00

Fiji - Eslováquia, 22:00.

Campeonato Nacional de Juniores, apuramento de campeão, 13.ª jornada:

Sporting-Famalicão, 11:00 (Canal11)

Estoril-Sp. Braga, 11:00

Benfica-FC Porto, 11:00 (BTV)

Vizela-Alverca, 11:00

Andebol

Nacional, 24.ª jornada, até 21:

Maia/UMaia - FC Porto, 18:00

Sporting - Belenenses, 18:00

Vitória de Setúbal - ABC Braga/UMinho, 18:00

FC Gaia - Académico de Viseu, 18:00

Avanca - Benfica, 18:00

Águas Santas - Santo Tirso, 19:00.

Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, meias-finais, 1.º jogo:

Benfica - Ovarense, 19:30 (BTV).

NBA, play-off, finais, 3.º jogo (horas de Lisboa):

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets, 01:30 (dia 21 em Lisboa, SportTV2).

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, play-off, meias-finais, 1.º jogo:

Benfica - FC Porto, 15:00 (BTV)

Sporting - Óquei de Barcelos, 15:00 (Sporting TV).