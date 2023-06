Dia de meias-finais no campeonato nacional de futsal: a partir das 21h00, o Sporting recebe o Leões de Porto Salvo, no jogo dois da eliminatória. Os leões triunfaram na primeira partida, pelo que em caso de nova vitória, apuram-se para a final.

No futebol, Alemanha e França, carrascos da França na fase de grupos, disputam a final do Europeu de sub-19, em Budapeste, a partir das 19h00.

Meia-hora depois, tem início a 38.ª e última jornada da Serie A, com a receção do Sassuolo à Fiorentina.

Já no ciclismo, prossegue a Volta a Portugal do Futuro, com a segunda etapa: 140,7 quilómetros a ligar Figueiró dos Vinhos a Castelo Branco.

Por último, joga-se o sexto dia de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada de ténis: durante esta sexta-feira, haverá jogadores em ação como Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas ou Iga Swiatek.

OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Futebol

Liga italiana, 38.ª e última jornada, até 04 (horas de Lisboa):

Sassuolo - Fiorentina, 19:30 (SportTV1).

Europeu de Sub-17 Hungria 2023, final, no Estádio Nándor Hidegkuti (horas de Lisboa):

Alemanha - França, 19:00.

Play-off de acesso à Liga italiana, meias-finais, 2.ª mão, até 03 (horas de Lisboa):

Bari - Südtirol, 19:30.

Futsal

Liga, play-off, meias-finais, 2.º jogo, até 03:

Sporting - Leões Porto Salvo, 21:00.