Dia feriado, mas nem por isso o desporto tem folga.

Na agenda desta quinta-feira destaque desde logo para o dérbi entre Benfica e Sporting, às 15 horas, o primeiro jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins.

No futsal, há sorteio da ronda de elite de acesso ao Campeonato do Mundo 2024, na sede da UEFA, em Nyon, Suíça, às 12h30 (horas de Lisboa). Portugal está inserido no Pote 1, juntamente com a Croácia, Cazaquistão, Espanha e Ucrânia.

No futebol há também decisões lá por fora. Em Itália, joga-se a primeira mão da final do play-off, entre Cagliari e Bari (às 19h30), enquanto em Espanha disputa-se a segunda mão da primeira eliminatória do play-off, num duelo basco entre Alavés e Eibar (20 horas).

No Mundial de sub-20 hoje é o dia das meias-finais: Uruguai-Israel (18h30) e Itália-Coreia do Sul (22h).