Dia de clássico e de mais um jogo importante na decisão da Liga de Basquetebol. Sporting e Benfica, empatados a uma vitória, voltam a encontrar-se no jogo 3 da final, com início às 19 horas, agora no Pavilhão João Rocha.

Também nas modalidades, destaque para o regresso de Miguel Oliveira às provas de MotoGP, com os treinos livres do Grande Prémio de Itália (às 9h45 e 14horas). Prossegue ainda o torneio de Roland Garros e também na capital francesa, no atletismo, o Meeting de Paris da Liga Diamante, com a participação de Auriol Dongmo e Liliana Cá.

A seleção portuguesa de sub-21 continua a preparação para o Campeonato da Europa e esta sexta-feira é dia de mais uma conferência de imprensa na Cidade do Futebol (às 09:40), seguida de treino, a partir das 10 horas.