As competições profissionais de futebol em Portugal terminaram oficialmente este domingo, e agora o espaço é para as Seleções Nacional.

Na Cidade do Futebol, a Seleção de sub-21 prossegue com a preparação para o Euro 2023, que se realiza na Geórgia e na Roménia. Os comandados de Rui Jorge treinam às 10h00 e antes, às 09h40, um jogador fala à comunicação social.

Em Bremen, a Alemanha recebe a Ucrânia, num encontro particular com um carácter especial: os germânicos festejam o milésimo jogo internacional, num evento solidário para ajudar as vítimas da guerra.

No Basquetebol, pode haver campeão da NBA: os Denver Nuggets recebem os Miami Heat na madrugada de terça-feira, à 01h30, a saber que lhes basta uma vitória para conquistarem o primeiro anel da sua história.

No ciclismo, prossegue Volta à Suíça, com a participação de Rui Costa (Intermarché-Circus -Wanty), e o Prossegue Giro Next Gen, com a participação de Gonçalo Tavares (Hagens Berman Axeon), em Itália.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Futebol

Jogo particular e solidário da seleção alemã, milésimo jogo internacional, em Bremen (horas de Lisboa):

Alemanha - Ucrânia, 17:00.

Jogo particular, no Estádio Príncipe Moulay Abedellah, em Rabat, Marrocos:

Marrocos - Cabo Verde, 20:00.

Basquetebol

NBA, play-offs, final, 5.º jogo (horas de Lisboa):

Denver Nuggets - Miami Heat, 01:30 (dia 13 em Lisboa, SportTV1).