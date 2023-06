Portugal realiza este sábado o terceiro jogo de qualificação para o Euro 2024: a partir das 19h45, a Seleção Nacional recebe a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz.

No grupo de Portugal, aliás, há mais dois jogos: Luxemburgo e Liechtenstein defrontam-se às 14h00, ao passo que a Islândia recebe a Eslováquia também às 19h45.

No futsal, é dia de jogo três da final do campeonato de futsal. O Sporting recebe o Benfica às 16h00 e quem vencer desempata a série, que neste momento está igualada com um jogo para cada equipa.

No hóquei em patins, o Valongo defronta o Trissino às 15h00, numa partida da Taça Intercontinental.

No MotoGP, com Miguel Oliveira em ação, é dia de qualificação e corrida sprint para o Grande Prémio da Alemanha. A primeira é às 09h50 e a segunda é às 14h00, ambas com transmissão na SportTV4. No mesmo canal dá também a qualificação do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, às 21h00.

OS JOGOS DESTE SÁBADO

Futebol

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024, até 19/11 (horas de Lisboa).

3.ª jornada:

Grupo A:

Noruega - Escócia, 17:00 (SportTV1)

Chipre - Geórgia, 19:45

Grupo E:

Albânia - Moldova, 19:45 (Canal 11)

Ilhas Faroé - República Checa, 19:45 (SportTV5)

Grupo F:

Azerbaijão - Estónia, 17:00 (SportTV5)

Bélgica - Áustria, 19:45 (SportTV2)

Grupo G:

Lituânia - Bulgária, 14:00 (SportTV1)

Montenegro - Hungria, 17:00 (SportTV2)

Grupo J:

Luxemburgo - Liechtenstein, 14:00 (SportTV2)

Islândia - Eslováquia, 19:45 (SportTV6)

Portugal - Bósnia-Herzegovina, 19:45 (RTP1).

Fase de apuramento para a Taça de África das Nações 2023 (CAN2023), 5.ª jornada (até 20, horas de Lisboa):

Grupo E:

República Centro Africana - Angola, (Estádio da Reunificação, Duala, Camarões), 14:00

Grupo H:

Zâmbia - Costa do Marfim, 14:00

Lesoto - Ilhas Comores, 15:00

Grupo J:

Guiné Equatorial - Tunísia, 16:00

Botsuana - Líbia, 17:00

Grupo K:

África do Sul - Marrocos, 17:00

Grupo L:

Benim - Senegal, 20:00.

Futsal

Liga, play-off, final, 3.º jogo:

Sporting - Benfica, 16:00 (Canal 11 e Sporting TV).

Hóquei em patins

Taça intercontinental, no pavilhão do Valongo:

Valongo - Trissino, 15:00.