Depois de um dia de folga, a Seleção Nacional regressa esta segunda-feira ao trabalho, e com alguma urgência, já que o jogo com a Islândia é já na terça-feira.

Os comandados de Roberto Martínez treinam às 19h00 já em Reiquiavique. Antes, às 18h00, o selecionador nacional e um jogador farão a antevisão da partida.

Por cá, a Seleção Nacional feminina inicia a preparação o Mundial 2023, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia. As jogadoras eleitas por Francisco Neto apresentam-se às 10h00 na Cidade do Futebol para exames médicos e físicos. À tarde, às 18h15, realizam o primeiro treino.

Na Geórgia, os sub-21 prosseguem com a preparação para o Europeu da categoria: dois dias antes do primeiro jogo na prova, os pupilos de Rui Jorge treinam às 07h00.

É também dia do início da quarta jornada do apuramento para o Euro 2024, com várias seleções de renome em ação, como a França, a Inglaterra ou a Turquia, de Orkun Kokcu, reforço do Benfica.

À hora de almoço, às 13h00, a Argentina, campeã do mundo, defronta a Indonésia em mais um particular. O benfiquista Otamendi já foi dispensado por Lionel Scaloni.

OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Futebol

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024, até 19/11 (horas de Lisboa).

4.ª jornada, até 20:

Grupo B:

França - Grécia, 19.45 (SportTV1)

República da Irlanda - Gibraltar, 19:45 (SportTV3)

Grupo C:

Ucrânia - Malta, 17:00 (SportTV3)

Inglaterra - Macedónia do Norte, 19:45 (SportTV2)

Grupo D:

Arménia - Letónia, 17:00 (SportTV5)

Turquia - País de Gales, 19:45 (SportTV4)

Grupo H:

Finlândia - San Marino, 17:00 (SportTV1)

Irlanda do Norte - Cazaquistão, 19:45

Eslovénia - Dinamarca, 19:45 (SportTV6)

Grupo I:

Suíça - Roménia, 19:45 (SportTV5)

Israel - Andorra, 19:45

Bielorrússia - Kosovo, 19:45.