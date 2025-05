Hoje é dia de continuar a festa do Sporting, com a receção dos novos bicampeões nacionais na Câmara Municipal de Lisboa, por parte do presidente Carlos Moedas.

Para além disso há um Brighton-Liverpool, que volta a colocar em campo Salah (concorrente de Gyokeres pela Bota de Ouro) e há o início do Euro sub-17, com Portugal a defrontar a equipa da casa.

O que vai acontecer hoje:

Sporting na Câmara Municipal:

Receção ao Campeão Nacional pela Câmara Municipal de Lisboa, na Praça do Município, às 18:00 (entrada pela Rua do Comércio, esquina com a Rua do Ouro, até às 17:00)

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Brighton - Liverpool, 20:00 (DAZN1)

Europeu Sub-17, na Albânia, Grupo A:

Albânia - Portugal, 17:00 (Arena Kombëtare, Tirana)

Alemanha – França, 19:30 (Elbasan Arena, Elbasan)

Seleção feminina:

Conferência de imprensa do selecionador Francisco Neto, de divulgação das convocadas para os jogos com a Inglaterra e a Bélgica para a Liga das Nações, às 12:30

Operação Pretoriano:

Prossegue julgamento no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, às 09:30

Football Leaks:

Prossegue julgamento do segundo processo contra Rui Pinto, no Juízo Central Criminal de Lisboa, às 14:00

NBA, play-off, meias-finais, 7.º jogo:

Boston Celtics - New York Knicks, 01:00 (dia 20 em Lisboa)