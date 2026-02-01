Sporting e Benfica vão a jogo, este domingo, com o objetivo de colocarem pressão no líder da Liga, FC Porto, que só na segunda-feira vai defrontar o Casa Pia, em Rio Maior.

Pela Europa fora, prosseguem os campeonatos de futebol, com destaque para o dérbi madrileno entre Real Madrid e Rayo Vallecano, em Espanha, e para a visita do Manchester City à casa do Tottenham, em Inglaterra.

Nas modalidades, destaque natural para as finais do Europeu de andebol e do Open da Austrália, em ténis. No Europeu de futsal, Portugal mede forças com a Bélgica, nos quartos de final.

PROGRAMA DO DIA

FUTEBOL

I Liga, 20.ª jornada:

Gil Vicente - Famalicão, 15:30 (SportTV1)

Sporting - Nacional, 18:00 (SportTV2)

Tondela - Benfica, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 20.ª jornada:

Sporting B – Oliveirense, 11:00 (SportingTV)

Feirense – Marítimo, 14:00 (SportTV+)

Liga alemã, 20.ª jornada:

Estugarda - Friburgo, 14:30

Borussia Dortmund - Heidenheim, 16:30 (DAZN3)

Liga inglesa, 24.ª jornada

Aston Villa - Brentford, 14:00 (DAZN3)

Manchester United - Fulham, 14:00 (DAZN1)

Nottingham Forest - Crystal Palace, 14:00

Tottenham - Manchester City, 16:30 (DAZN1)

Liga italiana, 23.ª jornada

Torino - Lecce, 11:30 (SportTV2)

Como - Atalanta, 14:00 (SportTV4)

Cremonese - Inter Milão, 17:00 (SportTV4)

Parma - Juventus, 19:45 (SportTV4)

Liga espanhola, 22.ª jornada

Real Madrid - Rayo Vallecano, 13:00 (DAZN2)

Betis - Valência, 15:15 (DAZN2)

Getafe - Celta de Vigo, 17:30 (DAZN2)

Athletic Bilbau - Real Sociedad, 20:00 (DAZN1)

Liga francesa, 20.ª jornada

Lyon - Lille, 14:00 (SportTV3)

Angers - Metz, 16:15

Nice - Brest, 16:15 (SportTV3)

Toulouse - Auxerre, 16:15

Estrasburgo - Paris Saint-Germain, 19:45 (SportTV3)

FUTSAL

Campeonato da Europa, quartos de final:

Portugal - Bélgica, 15:00 (Ljubljana, SportTV+)

Espanha - Itália, 18:30 (Ljubljana, SportTV7)

ANDEBOL

Campeonato da Europa:

Jogo de atribuição do 3.º lugar: Islândia - Croácia, 14:15

Final: Dinamarca - Alemanha, 17:00

BASQUETEBOL

Liga, fase regular, 13.ª jornada:

FC Porto - Oliveirense, 15:00

Queluz - Sp. Braga, 16:30

TÉNIS

Open da Austrália, final masculina:

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, 8:30 (Eurosport)