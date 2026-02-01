Hoje vai ser notícia
Prossegue a Liga portuguesa com Sporting e Benfica a entrarem em ação
Sporting e Benfica vão a jogo, este domingo, com o objetivo de colocarem pressão no líder da Liga, FC Porto, que só na segunda-feira vai defrontar o Casa Pia, em Rio Maior.
Pela Europa fora, prosseguem os campeonatos de futebol, com destaque para o dérbi madrileno entre Real Madrid e Rayo Vallecano, em Espanha, e para a visita do Manchester City à casa do Tottenham, em Inglaterra.
Nas modalidades, destaque natural para as finais do Europeu de andebol e do Open da Austrália, em ténis. No Europeu de futsal, Portugal mede forças com a Bélgica, nos quartos de final.
PROGRAMA DO DIA
FUTEBOL
I Liga, 20.ª jornada:
Gil Vicente - Famalicão, 15:30 (SportTV1)
Sporting - Nacional, 18:00 (SportTV2)
Tondela - Benfica, 20:30 (SportTV1)
II Liga, 20.ª jornada:
Sporting B – Oliveirense, 11:00 (SportingTV)
Feirense – Marítimo, 14:00 (SportTV+)
Liga alemã, 20.ª jornada:
Estugarda - Friburgo, 14:30
Borussia Dortmund - Heidenheim, 16:30 (DAZN3)
Liga inglesa, 24.ª jornada
Aston Villa - Brentford, 14:00 (DAZN3)
Manchester United - Fulham, 14:00 (DAZN1)
Nottingham Forest - Crystal Palace, 14:00
Tottenham - Manchester City, 16:30 (DAZN1)
Liga italiana, 23.ª jornada
Torino - Lecce, 11:30 (SportTV2)
Como - Atalanta, 14:00 (SportTV4)
Cremonese - Inter Milão, 17:00 (SportTV4)
Parma - Juventus, 19:45 (SportTV4)
Liga espanhola, 22.ª jornada
Real Madrid - Rayo Vallecano, 13:00 (DAZN2)
Betis - Valência, 15:15 (DAZN2)
Getafe - Celta de Vigo, 17:30 (DAZN2)
Athletic Bilbau - Real Sociedad, 20:00 (DAZN1)
Liga francesa, 20.ª jornada
Lyon - Lille, 14:00 (SportTV3)
Angers - Metz, 16:15
Nice - Brest, 16:15 (SportTV3)
Toulouse - Auxerre, 16:15
Estrasburgo - Paris Saint-Germain, 19:45 (SportTV3)
FUTSAL
Campeonato da Europa, quartos de final:
Portugal - Bélgica, 15:00 (Ljubljana, SportTV+)
Espanha - Itália, 18:30 (Ljubljana, SportTV7)
ANDEBOL
Campeonato da Europa:
Jogo de atribuição do 3.º lugar: Islândia - Croácia, 14:15
Final: Dinamarca - Alemanha, 17:00
BASQUETEBOL
Liga, fase regular, 13.ª jornada:
FC Porto - Oliveirense, 15:00
Queluz - Sp. Braga, 16:30
TÉNIS
Open da Austrália, final masculina:
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, 8:30 (Eurosport)