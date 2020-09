Uma quarta-feira em cheio para quem gosta de futebol.



Prossegue a terceira jornada da II Liga com FC Porto B e Benfica B a serem duas das seis primeiras equipas a entrarem em campo. Os dragões jogam em casa da Oliveirense às 16h00 enquanto as águias recebem o Desportivo de Chaves à mesma hora. Há ainda, lembre-se, o duelo entre Cova da Piedade e Académica.



O técnico adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, vai fazer a antevisão ao duelo dos leões ante o Aberdeen, da Liga Europa. Este será o primeiro jogo do emblema leonino nesta temporada depois do embate contra o Gil Vicente ter sido adiado devido a casos de Covid-19 nos dois plantéis. Mário Silva também vai fazer a antecipação da visita do Rio Ave à casa do Besiktas.



Há ainda dois jogos para ver da Liga Revelação e ambos realizam-se no Minho. Mas há futebol internacional para ver também.



Joga-se a primeira eliminatória da Taça de Itália, continuem os encontros do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e realizam-se sete encontros da Taça da Liga inglesa. Por último, Apollon Limassol e Lech Poznan dão o pontapé de saída na última fase premilinar da Liga Europa.



Nota ainda para o encontro do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões de Andebol e para o duelo do Sporting ante o Friburgo do torneio de qualificação para a Liga dos Campeões.

II Liga:

Oliveirense - FC Porto B, 16h00 (SportTV1)

Benfica B - Desportivo de Chaves, 16h00 (BTV)

Cova da Piedade - Académica, 16h00

Penafiel - Vilafranquense, 18h30

Leixões - Mafra, 20h00 (SportTV1)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 3.ª jornada, até 24.

Zona Norte:

Vitória de Guimarães - Leixões, 16:00

Sporting de Braga - Famalicão, 17:00.

Inglaterra:

Fulham - Sheffield Wednesday, 19:00

Millwall - Burnley, 19:00

Preston North End - Brighton, 19:00

Chelsea - Barnsley, 19:45 (SportTV3)

Fleetwood Town - Everton, 19:45

Leicester - Arsenal, 19:45 (SportTV2)

Morecambe - Newcastle, 19:45.

--

Liga Europa 2020/21, 3.ª pré-eliminatória:

Caminho principal:

Apollon Limassol, Chp - Lech Poznan, Pol, 17:00.

Liga dos Campeões:

Gent, Bel - Dinamo Kiev, Ucr, 20:00 (Eleven Sports 2)

Molde, Nor - Ferencváros, Hun, 20:00 (Eleven Sports 3)

Olympiacos, Gre - Omonia, Chp, 20:00 (Eleven Sports 1).



Andebol:



Liga dos Campeões, fase de grupos, 2.ª jornada: FC Porto, Por - HC Meshkov Brest, Bie, 19:45.

Basquetebol:

Liga dos Campeões, torneio de qualificação, grupo C, meias-finais: Friburgo, Sui - Sporting, Por, 14:30 locais.