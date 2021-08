Com os compromissos de seleções, o futebol diminui, mas não para: esta segunda-feira temos dois jogos da II Liga. A saber:

Mafra - Vilafranquense, 19:00 (SportTV1)

Trofense - Penafiel, 21:15 (SportTV+).

A Seleção Nacional concentra-se para preparar os próximos compromissos, e Fernando Santos orientará esta tarde o primeiro treino na Cidade do Futebol, às 17h30. Antes, às 17h00, um jogador falará à comunicação social.

Prosseguem os Jogos Paralímpicos em Tóquio, com a participação de vários portugueses. A saber:

Boccia/BC4/Ind (fase grupos) - Carla Oliveira, 16:00 (08:00)

Natação/200/Estilos/SM5 (final) - Marco Meneses (caso se qualifique), 18:53 (10:53)

Atletismo/400 m/T20 (eliminatórias) - Sandro Baessa, 19:49 (11:49)

Boccia/BC2/Ind (fase grupos) - Abílio Valente e Nelson Fernandes, 19:50 (11:50)

Atletismo/400 m/T20 (eliminatórias) - Carina Paim, 20:15 (12:15).

Outras modalidades (no programa do dia): basquetebol em cadeira de rodas, futebol 5 para cegos, goalball, halterofilismo, natação, ténis de mesa, ténis em cadeira de rodas, tiro com arco e voleibol sentado.