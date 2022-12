No último dia de 2022 ainda há muito futebol para ver. Em Inglaterra, como é tradição, há seis jogos, mas também se joga em Espanha e, mesmo em Portugal, também há jogos da II Liga. Também será dia de dar os parabéns ao Beira-Mar e dia de arranque de mais uma edição do Rali Dakar com portugueses em competição.

Começamos pela Premier League, com um programa de seis jogos, com boa parte dos candidatos ao título a entrarem em campo. Logo ao 12h30, a armada portuguesa do Wolverhampton recebe o Manchester United de Diogo Dalot e Bruno Fernandes no Molineux. Pelas 15h00 será a vez do Fulham de Marco Silva receber o Southampton, à mesma hora que o Manchester City defronta o Everton. A fechar o ano, pelas 17h30, o sensacional Brighton recebe o líder Arsenal.

Na liga espanhola também temos três jogos, a começar por um dérbi na Catalunha, com o Barça a receber o vizinho Espanhol à hora de almoço (13h00), antes dos dois jogos das 15h15: Real Sociedad-Osasuna e Villarreal-Valencia.

Em Portugal não haverá jogos da Liga, mas ainda se joga na II Liga, com o Penafiel a receber o Académico Viseu logo pela manhã (11h00), antes do líder Moreirense ser posto à prova diante do Estrela da Amadora, numa partida que tem início marcado para as 14h00.

Um sábado especial para o Beira-Mar, uma vez que o clube de Aveiro foi fundado no Réveillon de 1922 para 1923, numa sessão que começou na noite de 31 de dezembro de 1922 e que culminou no dia seguinte, a 1 de janeiro de 1923. Será, portanto, dia do histórico clube festejar 100 anos.

Destaque ainda para o arranque da 45.ª edição do Rali Dakar, com um prólogo de 11 quilómteros, em Riade, na Arábia Saudita, numa competição que vai decorrer até 15 de janeiro e que vai contar com a participação de Rui Gonçalves, António Maio, Joaquim Rodrigues e Mário Patrão (motos), Hélder Rodrigues João Ferreira e Ricardo Porém (LW proto).

Os jogos que pode ver este sábado

II Liga (14.ª jornada):

Penafiel – Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Moreirense – Estrela da Amadora, 14:00 (SportTV+).

Premier League (18.ª jornada):

Wolverhampton - Manchester United, 12:30 (Eleven 1)

Bournemouth - Crystal Palace, 15:00 (Eleven 5)

Fulham - Southampton, 15:00 (Eleven 3)

Manchester City - Everton, 15:00 (Eleven 1)

Newcastle - Leeds, 15:00 (Eleven 4)

Brighton - Arsenal, 17:30 (Eleven 1).

Liga espanhola (15.ª jornada):

FC Barcelona - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

Real Sociedad - Osasuna, 15:15 (Eleven 2)

Villarreal - Valência, 15:15 (Eleven 6).