O segundo jogo da segunda mão das meias-finais do play-off do Championship de Inglaterra, fase que vai determinar quem acompanha Leeds United e West Bromwich Albion à subida à Premier League, marca os jogos do futebol europeu a realizar esta quinta-feira.

O Brentford, que se apurou para a final após bater o Swansea, aguarda o desfecho da eliminatória entre o Fulham e o Cardiff. Na primeira mão, a equipa de Ivan Cavaleiro venceu no reduto dos galeses e procura defender a vantagem em casa, com vista a decidir a promoção ante o Brentford.

Há ainda vários jogos de caráter particular, com destaque para o duelo alemão entre Leipzig-Wolfsburgo.

Esperam-se ainda mais novidades no mercado de transferências, para acompanhar hora a hora, no Maisfutebol.

Jogos desta quinta-feira, 30 de julho:

Campeonato da II Liga inglesa, play-off de acesso à Premier League, meias-finais, 2.ª mão:

Fulham-Cardiff (19h45)