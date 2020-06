Acabou a 27.ª jornada da Liga, mas há muito futebol para ver por essa Europa fora.



Há um português que pode ser campeão este sábado. O Shakhtar Donetsk de Luís Castro está a dois pontos de reconquistar a Liga ucraniana e pode fazê-lo ante o Oleksandriya (17h30).



Começa o Championship e prossegue a ronda de retoma da Premier League, com o Leicester de Ricardo Pereira a entrar em campo frente ao Watford, de Domingos Quina. Depois do Brighton-Arsenal, a armada lusa do Wolves tem jogo marcado frente ao West Ham, em Londres.



Na Alemanha há um sábado gordo pela frente. Com o Bayern de Munique já campeão, a luta pela Liga dos Campeões está ao rubro e esta pode ser uma jornada decisiva. O Leipzig vai receber o Dortmund de Raphael Guerreira numa partida decisiva nas contas da Champions e do segundo lugar. Há ainda o Eintracht de André Silva e Paciência para ver.



Mas há mais futebol para ver, sobretudo em Espanha. Há três jogos antes de João Félix, que está de pé quente, entrar em campo às 21h00 frente ao Valladolid, no Wanda Metropolitano.



Resolvidos os jogos em atraso da Taça de Itália, conquistada pelo Nápoles, a Serie A regressa este sábado com dois jogos e com portugueses em campo: Torino-Parma e Hellas Verona-Cagliari.





JOGOS:



Alemanha:



Bayern Munique-Friburgo (14h30)

Leipzig-Dortmund (14h30)

Colónia-Eintracht (14h30)

Hertha-Leverkusen (14h30)

Dusseldorf-Augsburgo (14h30)

Paderborn-Monchengladbach (14h30)

Hoffenheim-Union Berlim (14h30)

Mainz-Werder Bremen (14h30)

Schalke-Wolfsburgo (14h30)





Espanha:



Espanhol-Levante (13h00)

Athletic Bilbao-Betis (16h00)

Getafe-Eibar (18h30)

Atlético de Madrid-Valladolid (21h00)



Inglaterra:



Watford-Leicester (12h30)

Brighton-Arsenal (15h00)

West Ham-Wolves (17h30)

Bournemouth-Crystal Palace (19h45)



Itália:



Torino-Parma (18h30)

Verona-Cagliari (20h45)



Ucrânia:



Shakhtar Donetsk-Oleksandriya (17h30)