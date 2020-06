Este domingo arranca a 28.ª jornada da Liga com o Gil Vicente a receber o Desportivo das Aves em Barcelos, num jogo que tem início marcado para as 21h00. Mas há mais futebol lá fora, num domingo que promete ser animado com jogos importantes em Espanha, Inglaterra e Itália.

Começa uma nova ronda em Portugal, mas apenas com um jogo, com a equipa de Vítor Oliveira a receber o último classificado que, na ronda anterior, impôs um nulo ao líder.

Mas antes disso, temos três jogos da Premier League, com destaque para o dérbi de Merseyside, com o Everton a receber o líder Liverpool que está muito perto de garantir o ambicionado título [pode ficar com mais 25 pontos do que o Manchester City a oito jornadas do fim, mas a equipa de Guardiola ainda joga na segunda-feira].

Temos mais três jogos em Espanha, com destaque para a visita do Real Madrid ao Anoeta, numa partida em que a equipa de Zinedine Zidane pode alcançar o Barcelona no topo da classificação.

Depois ainda há mais dois jogos na Série A, com o Inter Milão a fechar a noite frente à Sampdória (20h45).

A fechar, uma nota de destaque para um dérbi que costuma ser quentinho no Pireu, em Atenas, com o Olympiakos de Pedro Martins a receber o vizinho rival do Panathinaikos.

Jogos deste domingo

PORTUGAL

Gil Vicente-Desportivo das Aves, 21:00 (SportTV1).

ESPANHA

Celta de Vigo-Alavés, 13:00 (Eleven Sports 1)

Valência-Osasuna, 18:30 (Eleven Sports 1)

Real Sociedad-Real Madrid, 21.00 (Eleven Sports 1).

INGLATERRA

Newcastle-Sheffield United, 14:00 (SportTV1)

Aston Villa-Chelsea, 16:15 (SportTV1)

Everton-Liverpool, 19:00 (SportTV2).

ITÁLIA

Atalanta-Sassuolo, 18:30 (SportTV1)

Inter Milão-Sampdoria, 20:45 (SportTV4).

GRÉCIA

Olympiakos-Panathinaikos, 19h30