Esta sexta-feira tem início a 23.ª jornada da Liga, com o dérbi madeirense entre Nacional e Marítimo: a bola rola na Choupana a partir das 20h30, na partida que marca a estreia de Julio Velázquez no comando técnico da equipa dos Barreiros.

Ainda por cá, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, faz a antevisão ao jogo com o Boavista a partir das 14h00. Mais tarde, às 16h30, é a vez do técnico do Sporting, Ruben Amorim, lançar o encontro com o Tondela.

Na Alemanha, Augsburgo e Borussia Monchengladbach dão o pontapé de saída na jornada 25 da Bundesliga a partir das 19h30.

Em Itália, há dois jogos já esta sexta-feira: o Lazio-Crotone às 14h00 e o Atalanta-Spezia às 19h45. Por terras gaulesas, o Lyon, de Anthony Lopes, defronta o Reims, às 20h00.

Newcastle e Aston Villa defrontam-se em Inglaterra também a partir das 20h00, enquanto em Espanha, à mesma hora, há dérbi: o Levante, de Rúben Vezo, recebe o Valência, de Thierry Correia, Gonçalo Guedes e Ferro.

No andebol, tem início o Torneio Pré-Olímpico, com a participação de Portugal: a equipa das quinas joga com a Tunísia às 17h30, com transmissão na RTP2.

Na Fórmula 1, arrancam os testes de pré-temporada a partir das 07h00, no Bahrain.

Os jogos desta sexta-feira:

I Liga, 23.ª jornada:

Nacional - Marítimo, 20:30 (SportTV1).

Liga espanhola, 27.ª jornada:

Levante - Valência, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 28.ª jornada:

Newcastle - Aston Villa, 20:00 (SportTV2).

Liga italiana, 27.ª jornada:

Lazio - Crotone, 14:00 (SportTV1)

Atalanta - Spezia, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã, 25.ª jornada:

Augsburgo - Borussia Mönchengladbach, 19:30 (Eleven Sports 2).

Liga francesa, 29.ª jornada:

Reims - Lyon, 20:00 (Eleven Sports 3).