A Seleção Nacional volta a entrar em campo esta terça-feira para defrontar o Luxemburgo, naquele que será o terceiro jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022, depois da vitória sobre o Azerbaijão (1-0) e do polémico empate com a Sérvia (2-2). Mas há muito mais para acompanhar antes do jogo que tem início marcado para as 19h45.

Logo pela manhã, às 9h30, vai ser apresentada a edição de 2021 do Estoril Open, com transmissão em exclusivo na TVI.

Já depois do almoço, as atenções viram-se para a Seleção de Sub-21, com Rui Jorge e um jogador a fazerem a antevisão do decisivo jogo com a Suíça, marcado para o dia seguinte, numa conferência de imprensa marcada para as 14 horas de Portugal.

A partir das 17h00 começam os jogos de qualificação para o Mundial 2022. Mais dez jogos, entre os quais destacamos o Azerbaijão-Sérvia, adversários do grupo de Portugal.

Portugal entra depois em campo a partir das 19h45 e já se sabe, à partida, que Fernando Santos vai ter de promover alterações no onze, uma vez que Bruno Fernandes está castigado e até já foi dispensado.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Jogos de qualificação para o Mundial 2022:

Azerbaijão - Sérvia, 17:00 (SportTV1)

Luxemburgo - Portugal, 19:45 (RTP1).

Bélgica - Bielorrússia, 19:45 (SportTV2)

País de Gales - República Checa, 19:45 (SportTV5)

Gibraltar - Países Baixos, 19:45 (SportTV3)

Montenegro - Noruega, 19:45

Turquia - Letónia, 19:45

Chipre - Eslovénia, 17:00 (SportTV2)

Croácia - Malta, 19:45

Eslováquia - Rússia, 19:45.

Europeu de sub-21 (fase de grupos):

Alemanha – Roménia, 17:00

Países Baixos – Hungria, 17:00

Itália – Eslovénia, 20:00

Espanha - República Checa, 20:00

Taça das Nações Africanas (fase de qualificação):

República Centro Africana - Mauritânia, 14:00

Marrocos - Burundi, 19:00

Camarões - Ruanda, 20:00

Moçambique - Cabo Verde, 20:00

Guiné-Bissau - Congo, 17:00

Senegal - Essuatini, 17:00

Costa do Marfim - Etiópia, 14:00

Madagáscar - Níger, 14:00

Serra Leoa - Benin, 17:00

Nigéria - Lesoto, 17:00.

Particulares:

Síria – Irão, 11h30

Qatar - República da Irlanda, 19:45

Costa Rica - México, 21h00