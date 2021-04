Prossegue este sábado a 26.ª jornada da Liga, com quatro jogos no menu do dia.

Às 15h00, joga-se na Madeira o Marítimo-Farense e meia-hora depois dá-se o apito inicial na receção ao Boavista ao Rio Ave.

Às 18h00, o FC Porto joga em Tondela, e à noite, às 20h30, o Benfica joga em casa do Paços de Ferreira, uma das sensações da Liga.

Às 18h30, refira-se, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, fará a antevisão ao jogo com o Famalicão, agendado para domingo.

Na II Liga, o dia arranca às 11h00, com a receção da Académica ao FC Porto B; às 15h00 joga-se o Cova da Piedade-Varzim e às 20h30 o Leixões recebe o Penafiel.

Lá fora, é dia de El Clásico em Espanha: a partir das 20h00, Real Madrid e Barcelona medem forças na capital espanhola. Quem ganhar, sabe que assume, pelo menos à condição, a liderança do campeonato.

Em Inglaterra, o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, recebe a partir das 12h30 o Aston Villa, de Hélder Costa. Às 15h00, o Liverpool de Jota defronta em Anfield o Aston Villa, e às 17h30 o Chelsea, adversário europeu do FC Porto, disputa o dérbi londrino frente ao Crystal Palace.

Em Itákia, o Milan, de Rafael Leão e Diogo Dalot, joga perante o Parma, de Bruno Alves, e em França o PSG, de Danilo, tenta responder à vitória do líder Lille na véspera na deslocação ao terreno do Montpellier, às 16h00.

Na Alemanha, o campeão Bayern Munique recebe o União de Berlim às 14h30, num jogo em que Tiago Dantas pode ser opção para nos bávaros, devido às muitas baixas no meio-campo.

À mesma hora, o Eintracht, do goleador André Silva, joga em Frankfurt ante o Wolfsburgo, ao passo que o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, mede forças com o Estugarda às 17h30.

No basquetebol, inicia-se a final four da Taça de Portugal: às 15h00, o Benfica joga com o Imortal, às 17h30 é a vez de Sporting e FC Porto entrarem em campo. Ambas as partidas têm transmissão na RTP2.

Os jogos deste sábado:

I Liga, 26.ª jornada:

Marítimo - Farense, 15:00 (SportTV1)

Boavista - Ria Ave, 15:30 (SportTV4)

Tondela - FC Porto, 18:00 (SportTV2)

Paços de Ferreira - Benfica, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 28.ª jornada:

Académica - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Cova da Piedade - Varzim, 15:00

Leixões - Penafiel, 20:30 (Canal 11).

Liga espanhola, 30.ª jornada:

Getafe - Cádiz, 13:00 (Eleven Sports 4)

Athletic Bilbau - Alavés, 15:15 (Eleven Sports 5)

Eibar - Levante, 17:30 (Eleven Sports 2)

Real Madrid - FC Barcelona, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã, 28.ª jornada:

Bayern Munique - Union Berlim, 14:30 (Eleven Sports 1)

Eintracht Frankfurt - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven Sports 2)

Hertha Berlim - Borussia Mönchengladbach, 14:30

Werder Bremen - Leipzig, 14:30 (Eleven Sports 6)

Estugarda - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 31.ª jornada:

Manchester City - Leeds United, 12:30 (SportTV2)

Liverpool - Aston Villa, 15:00 (SportTV2)

Crystal Palace - Chelsea, 17:30 (SportTV1).

Liga francesa, 32.ª jornada:

Estrasburgo - Paris Saint-Germain, 16:00 (Eleven Sports 4)

Montpellier - Marselha, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga italiana, 30.ª jornada:

Spezia - Crotone, 14:00 (SportTV3)

Parma - AC Milan, 17:00 (SportTV3)

Udinese - Torino, 19:45 (SportTV3).