A 29.ª da Liga só começa no domingo, mas este sábado há muito futebol para ver.



O maior destaque nas principais Ligas europeias vai para o Bayern Munique. Os bávaros estão a dois pontos do títulos e podem conquistar o décimo campeonato seguido já este sábado se venceram o Mainz. Nota ainda para a visita do Dortmund de Guerreiro ao Wolfsburgo e para a do Eintracht de Frankfurt de André Silva ao terreno do Bayer Leverkusen.



Em Inglaterra, o Liverpool de Diogo Jota é a primeira equipa a entrar em campo e logo frente ao Newcastle, em Anfield. Mais tarde, há dérbi de Londres pelo quarto lugar entre o West Ham e o Chelsea.



Por sua vez, em Espanha o Real Madrid tenta colocar pressão no Atlético, mas para isso terá de bater o Betis de William Carvalho. Horas antes, jogam o Valência de Guedes e o Levante de Vezo.



Na II Liga há jogo grande na luta pelo pódio entre Académica e Desportivo de Chaves. Mais tarde, Feirense e Vizela, outras das equipas que lutam pela subida, entram em campo mais tarde contra Leixões e Varzim, respetivamente.



Nota ainda para o jogo do campeonato francês entre o Metz e o PSG. Os campeões franceses precisam de vencer para se aproximarem do líder Lille, que apenas joga domingo.



Por último, o Palmeiras de Abel Ferreira volta a entrar em campo esta madrugada em casa do Guarani, numa partida do campeonato paulista.



No que respeita ao ténis, inicia-se este sábado a qualificação para o quadro principal do Estoril Open com os portugueses Frederico Silva, Nuno Borges e Pedro Sousa.



Jogos deste sábado:



Alemanha



Mainz-Bayern Munique, 14h30

Friburgo-Hoffenheim, 14h30

Union Berlim-Werder Bremen, 14h30

Wolfsburgo-Borussia Dortmund, 14h30

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt, 17h30



Espanha



Elche-Levante, 13h00

Valladolid-Cádiz, 15h15

Valência-Alavés, 17h30

Real Madrid-Betis, 20h00



Inglaterra



Liverpool-Newcastle, 12h30

West Ham-Chelsea, 17h30

Sheffield United-Brighton, 20h00



Itália



Génova-Spezia, 14h00

Parma-Crotone, 17h00

Sassuolo-Sampdoria, 19h45



II Liga



Académica-Desp. Chaves, 11h00

Leixões-Feirense, 15h00

Varzim-Vizela, 17h30

Mafra-Covilhã, 20h30



França



Saint-Étienne - Brest, 12h00

Metz-PSG, 16h00



Campeonato Paulista



Guarani-Palmeiras, 00h00